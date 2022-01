Dieta di gennaio 2022: come perdere peso dopo le feste

La dieta di gennaio favorisce la perdita di peso e la corretta depurazione dell'organismo. Scopriamo insieme come funziona e come seguirla correttamen

La dieta di gennaio si prefissa come obiettivo la perdita di peso attraverso una corretta disintossicazione dell’organismo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguirla correttamente, per una perdita di peso rapida ed effettiva.

Dieta di gennaio 2022

Il principio alla base della dieta di gennaio è la perdita di peso attraverso un’alimentazione corretta, che sia anche in grado di disintossicare e depurare l’organismo, allo scopo di purificarlo e liberarlo da tutti quei principi tossici che si sono accumulati al suo interno a causa delle abbuffate natalizie.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguire correttamente la dieta di gennaio, allo scopo di perdere peso, ma anche di purificare, depurare e disintossicare l'organismo, in modo tale da ripristinare il peso forma ottimale, ma anche il benessere psicofisico della persona a dieta.

Dieta di gennaio 2022: come dimagrire

A questo proposito, vale la pena di ricordare che non occorre seguire una dieta inflessibile, la quale, tra le altre cose, rischierebbe di compromettere seriamente la corretta funzionalità dell’organismo.

Al contrario, è necessario puntare su una dieta nuova, rivisitata e aggiustata, ricca di alimenti diversi, tuttavia sani e genuini, che promuovono il benessere psicofisico dell’organismo.

Ai fini di un risultato ottimale, per la dieta di gennaio, si consiglia di limitare il consumo di caffeina e bandire quello di bevande alcoliche, gassate ed energetiche. Tuttavia, poiché l’assunzione dei liquidi è necessaria per la corretta depurazione e purificazione dell’organismo, si consiglia di bere sempre molta acqua nel corso della giornata e, in aggiunta, succhi di frutta o frullati durante le pause, preferibilmente preparati in casa, con frutta fresca e genuina, e privi di zuccheri.

Si consiglia poi di limitare il consumo di carboidrati e formaggi e preferire quello di legumi e verdura, che dovranno essere accompagnati, sia a pranzo che a cena, da carne, preferibilmente bianca, e pesce, preferibilmente magro o azzurro, lessati o cotti al vapore.

Dieta di gennaio 2022: integratore detox

La dieta di gennaio, disintossicante e purificante, porta a benefici migliori se integrata all’assunzione regolare di un supplemento alimentare che, se da un lato, favorisce, da parte dell’organismo, l’assunzione di tutti quei principi essenziali per il suo funzionamento, che non riesce ad assumere regolarmente attraverso l’alimentazione, dall’altro, stimola la corretta funzione metabolica per una perdita di peso rapida ed effettiva, accompagnata da una buona e corretta disintossicazione.

Piperina & Curcuma Plus è il primo integratore alimentare che risponde a queste caratteristiche, anche per l’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono e che, nello specifico, risultano essere:

Piperina , l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso;

, l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso; Curcuma , essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino;

, essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino; Silicio Colloidale, essenziale per la salvaguardia della salute delle ossa, della pelle e dei tendini, ma anche e soprattutto per la sua capacità di potenziare l’azione benefica di curcuma e piperina.

