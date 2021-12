Dieta di gennaio 2022: come rimettersi in forma

La dieta dopo le feste aiuta a tornare in forma consumando alimenti che depurino e permetta di raggiungere un fisico snello e tonico dopo i bagordi.

Rimettersi in forma dopo i bagordi e le abbuffate del periodo natalizio è molto più difficile di quanto si pensi. Con alcuni dei consigli e dei suggerimenti qui forniti, è possibile tornare in forma in breve tempo seguendo una dieta che sia adeguata e adatta in modo da stimolare anche il metabolismo. Vediamo cosa mangiare e come poter fare.

Dieta di gennaio

I bagordi e le abbuffate delle feste hanno portato a ingrassare con aumento del girovita e chili in più. Per cominciare nel modo migliore l’anno, si può correre ai ripari iniziando a seguire una dieta nel mese di gennaio per ritornare in forma dopo le forme e riuscire a riguadagnare un aspetto più sano e salutare che abbiamo messo un po’ da parte durante le festività.

Gennaio è il mese dei buoni propositi e uno di questi potrebbe essere quello di cominciare la dieta per riprendersi dalle leccornie dei giorni di festa. Iniziare un regime alimentare adatto in questo periodo significa depurare l’organismo in modo da perdere quei chili che si sono consumati durante le varie abbuffate tra Natale e Capodanno, ma anche il giorno della Befana.

Peer chi fa fatica a indossare quei jeans perché non si chiude il bottone a causa dei pasti abbondanti, un regime alimentare adatto, sempre su consiglio di un esperto, permette di tornare in forma. Prima di tutto, è bene consumare alimenti che detossinano e depurino l’organismo, messo a dura prova dai bagordi. Molto importante bere acqua, soprattutto tisane, magari drenanti.

Prima di tutto, bisogna eliminare tutte le tossine e le scorie accumulate, rinunciando per tutto il mese di gennaio ai piatti calorici e ai dolci di cui sicuramente ci si è abbuffati per il periodo festivo. In questo modo si ritorna in forma per un aspetto più piacevole e anche benefici sulla salute, in generale.

Dieta di gennaio: consigli

Iniziare una dieta nel nuovo anno significa dedicare e prendere del tempo per sé stessi, per una remise en forme soddisfacente per il resto dell’anno. Quindi, è bene affidarsi ad alcuni utili consigli, come un po’ di buona volontà, tanti sacrifici e determinazione per raggiungere i giusti risultati e sfoggiare un fisico tonico.

Prima di tutto, è bene cominciare a impostare la propria dieta cercando di non saltare mai i pasti. che è controproducente dal momento che scatta la fame nervosa arrivando a ingurgitare qualsiasi cosa. Iniziare la giornata con una colazione abbondante a base di frullati e centrifughe con pompelmo e agrumi aiuta a depurarsi.

Fondamentale anche la frutta soprattutto tropicale e di stagione. A gennaio si può fare il pieno sia di arance, magari in una spremuta o anche di ananas, mangiandone una fetta a pranzo o come spuntino di metà mattina. Un frutto come l’ananas ha proprietà snellenti e depurative aiutando a favorire il dimagrimento. Per quanto riguarda la verdura, i broccoli e i carciofi, così come le vellutate e i minestroni sono indicati.

Si consiglia di fare particolare attenzione anche ai vari metodi di cottura. Meglio evitare i troppi condimenti e i fritti, oltre alle salse e ai vari intingoli. Fare anche particolare attenzione al consumo di sale optando per l’uso di erbe aromatiche o spezie come la piperina e la curcuma che sono la base di un integratore efficace per perdere peso.

Dieta di gennaio: integratore

Alla dieta dopo le feste per tornare in forma, si consiglia di inserire come abbinamento e aiuto anche un supporto alimentare a base naturale. Il migliore, tra i vari integratori, è Piperina & Curcuma Plus, consigliato da molti esperti e dai consumatori, che ha anche ottenuto una notifica dal Ministero della Salute a dimostrazione dell’efficacia del prodotto.

Un integratore di origine italiana che stimola il metabolismo bruciando le calorie che sono in eccesso, migliora l’assimilazione digestiva ed epatica, sazia in modo da evitare di andare incontro ad abbuffate e bagordi in modo da perdere peso e funge da trattamento detox dal momento che depura il fegato, i reni e l’intestino per una forma che si mantiene a lungo nel tempo.

Grazie ai suoi risultati verificati e alla mancanza di effetti indesiderati, è considerato il miglior integratore dimagrante del momento.



Non ha particolari controindicazioni o effetti collaterali per cui è indicato per chiunque ci tenga a dimagrire in modo sano e salutare.

Piperina & Curcuma Plus è efficace perché ha al suo interno componenti di qualità e a base naturale, tra cui la piperina appunto, che contiene capsaicina, presente nel pepe nero che velocizza il metabolismo aiutando a perdere peso rapidamente; la curcuma, una spezia dal colore giallo che si usa in cucina e ha proprietà detox in quanto elimina le scorie e le tossine e il silicio colloidale che protegge la pelle, i tendini e le ossa, fornendo anche una ulteriore efficacia ai due componenti essenziali.

Gli esperti ne raccomandano una compressa prima dei pasti con un bicchiere d’acqua.

Non si ordina nei negozi od online, in quanto originale ed esclusivo, ma bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto cliccando qui. Si trova in offerta al costo di 49€ per 4 confezioni invece di 196 con pagamento effettuabile con Paypal, la carta di credito o anche in contanti al corriere quando giunge a consegnare il pacco al domicilio.

