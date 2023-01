Dieta di Geppi Cucciari: come è dimagrita di 10 chili

Si può dire che dai tempi di “Zelig”, ha fatto tantissima strada arrivando pian piano ad essere uno dei volti maggiormente apprezzati e stimati della televisione italiana. Una trasformazione anche fisica che le ha permesso di perdere 10 chili in poco tempo. Scopriamo quale è la dieta di Geppi Cucciari e i segreti del suo stato di forma.

Dieta di Geppi Cucciari

Nota per essere una artista a tutto tondo, Geppi Cucciari, attrice, conduttrice e comica, con il tempo, ha trasformato la sua silhouette, grazie a un regime alimentare che ha seguito composto da una dieta e tanto sport che le hanno permesso di perdere fino a 10 chili in poco tempo. Il suo cambiamento fisico è documentato anche sul suo profilo Instagram dove sfoggia un fisico in buona forma.

L’attività sportiva è sicuramente uno dei punti saldi della sua trasformazione, non solo perché ha praticato pallacanestro sin da piccolissima. Nel regime alimentare che ha seguito, vi è anche spazio per l’attività fisica, al punto che si è tenuta in forma praticando Trx e crossfit. Durante il periodo della pandemia, come molti, ha continuato ad allenarsi con ottimi risultati.

Ha cominciato nel 2010 a cambiare il suo programma alimentare seguendo una dieta dove ha eliminato il consumo di carboidrati e grassi dalla tavola optando soprattutto per molte proteine. Oltre a questi alimenti, ha eliminato anche lo lievito e i latticini consumando di tanto in tanto della pasta e del pane.

Un programma alimentare efficace per Geppi Cucciari che le ha permesso di perdere i chili in eccesso guadagnandone anche in salute dal momento che oggi riesce a muoversi in modo maggiormente agile e senza troppo peso sulle ginocchia.

Dieta di Geppi Cucciari: come è dimagrita

La dieta di Geppi Cucciari si basa su un programma studiato e pensato per lei da un nutrizionista che l’ha aiutata a ottenere ottimi risultati, come si evince dalla sua forma fisica molto buona. Ha deciso di seguire un regime suddiviso in due fasi. Nella prima fase che ha una durata di 40 giorni circa ha assunto soltanto proteine.

La seconda fase del suo regime dimagrante comporta delle modifiche e dei cambiamenti. in questa seconda fase, oltre ai carboidrati, ha eliminato anche lo lievito riducendo il consumo di latticini dal momento che l’attrice e conduttrice è allergica a questi prodotti. Eliminare questi due alimenti l’ha aiutata a mantenersi in forma.

Nella dieta seguita da Geppi Cucciari non manca poi il consumo di tantissima frutta e verdura, compreso il latte di soia. il pane e la pasta sono stati ridotti dal momento che li consuma soltanto 3-4 volte al mese, mentre il consumo di carne, soprattutto bianca, come tacchino e pollo, si riduce soltanto a una volta a settimana.

Oltre a questo programma alimentare, è riuscita anche a smaltire i chili in eccesso grazie a tanto allenamento che comprende, oltre all’amata pallacanestro, anche tanto yoga e allenamento Tabata, già seguito da Noemi con ottimi risultati. Soltanto seguendo un regime del genere è possibile tornare in forma con due taglie in meno.

