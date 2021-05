Dieta di Geppi Cucciari: quanti chili ha perso

La dieta di Geppi Cucciari si basa sulla stretta connessione tra allenamento intensivo e alimentazione sana. Scopriamo come funziona e i suoi benefici

La dieta è una delle armi più potenti che l’uomo ha a disposizione non solo per sottolineare la bellezza esteriore, ma preservare, soprattutto, lo stato di salute complessivo del proprio organismo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguire una dieta corretta, che aiuti a perseguire gli obiettivi menzionati.

Dieta di Geppi Cucciari

Non conoscere e non amare Geppi Cucciari è, praticamente, impossibile e ciò che non è sfuggito agli occhi attenti dei fan più fedeli sono, sicuramente, i chili che, nel corso degli anni, la bella e brava artista ha perduto. Nota per la sua ironia e la brillante comicità, Geppi Cucciari ha sempre sostenuto che l’aspetto fisico è, soprattutto, una questione di salute.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quale dieta ha permesso a Geppi Cucciari di raggiungere una silhouette invidiabile e, soprattutto, di mantenere, nel tempo, un peso forma ottimale, grazie al quale essere bella all’esterno, ma non solo!

Dieta di Geppi Cucciari: benefici

Molti di noi hanno imparato a conoscere Geppi Cucciari nella sua veste di comica, durante “Zelig”, ma negli anni, questa brava artista ha saputo di mostrare di valere molto di più, come attrice e conduttrice, sebbene siano ancora in pochi ha sapere che Geppi Cucciari ha anche un passato da ex cestista professionista.

Lo sport è sempre stato importante per Geppi Cucciari, a partire dall’infanzia. Questo, insieme alla scoperta di alcune intolleranze alimentari, tra cui latticini e alimenti lievitati, hanno portato Geppi Cucciari a rivisitare e modificare radicalmente il suo stile di vita e, quindi, il suo regime alimentare, già a partire dal 2010, arrivando a perdere fino a 10 kg, inizialmente, privandosi di carboidrati e grassi, a favore di un consumo maggiore di proteine, in seguito, reintroducendoli, in quantità limitata.

Oggi, Geppi Cucciari vanta una silhoutte perfetta, grazie, soprattutto, ad una dieta sana, ricca di frutta e verdura, che si alterna ad un consumo moderato di pane e carboidrati, supportata da intense sessioni di CrossFit e TRX.



Dieta: miglior integratore

Nonostante la dieta scelta sia, soprattutto, una rivisitazione delle proprie abitudini alimentari, grazie alla quale abbandonare quelle cattive a favore di quelle più salutari, inevitabilmente, può capitare di trascurare alcuni alimenti che pure sono essenziali per il corretto funzionamento del proprio organismo. Allo stesso modo, tuttavia, vi sono persone che, a causa di un metabolismo lento, faticano a perdere i chili di troppo, nonostante il loro stile di vita sia sano ed equilibrato.

Piperina & Curcuma Plus è l’integratore alimentare ideale per perdere peso e mantenere, nel tempo, il peso forma ottimale, per la sua capacità di stimolare correttamente i processi metabolici del proprio organismo, attraverso l’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono e che, nello specifico, risultano essere:

la Piperina , l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso;

, l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso; la Curcuma , essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino;

, essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino; il Silicio Colloidale, essenziale per la salvaguardia della salute delle ossa, della pelle e dei tendini, ma anche e soprattutto per la sua capacità di potenziare l’azione benefica di curcuma e piperina.

E’ considerato il miglior integratore da abbinare alla diete e all’attività fisica grazie ai benefici riscontrati e alla sicurezza di utilizzo. Per questo è anche riconosciuto come sicuro ed efficace dal ministero della salute. Per chi volesse ordinarlo o per saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Piperina & Curcuma Plus è il primo integratore naturale, ideale per ogni persona alle prese con la perdita di peso, purché non sia affetta da patologie del tratto renale, epatico e gastrointestinale, non sia minorenne, in stato interessante e di allattamento e non sia affetta da sensibilità o allergia ad uno dei principi attivi che compongono il prodotto.

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di assumere Piperina & Curcuma Plus due volte al giorno, durante il pasto principale, pranzo e cena, accompagnata da un bel bicchiere di acqua.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Piperina & Curcuma Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per acquistare Piperina & Curcuma Plus è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati della spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Attualmente, Piperina & Curcuma Plus è in promozione stagionale e si possono acquistare quattro confezioni a 49,00 € invece di 200€. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna del pacco.

