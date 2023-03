Dieta di Giorgia Meloni: come si mantiene in forma la Premier

Dieta di Giorgia Meloni: come si mantiene in forma la Premier

Dieta di Giorgia Meloni: come si mantiene in forma la Premier

Mantenersi in buona forma fisica non è mai facile, anzi. La Premier Giorgia Meloni lo sa molto bene dal momento che è sotto l’occhio del ciclone, anche per il suo fisico e il modo in cui presta attenzione all’alimentazione. Nei paragrafi che seguono, proviamo a vedere come funziona la dieta di Giorgia Meloni e come fa a tenersi in forma.

Dieta di Giorgia Meloni

La Presidentessa del Consiglio, Giorgia Meloni, appare, ogni volta a dibattiti e manifestazioni, in buona forma e il merito è dovuto sicuramente alla dieta che la Premier segue. Durante il periodo di campagna elettorale, ha raccontato di essere ingrassata, soprattutto perché si trattava di una fase stressante e dove ha anche consumato alcuni sgarri che l’hanno portata a metter su peso.

Da quel momento, è passato un po’ di tempo e la dieta di Giorgia Meloni ha dato i suoi frutti dal momento che oggi è in forma discreta. Si ritiene una buona forchetta e, infatti, non rinuncia a consumare piatti che ama molto come la carne che consuma sia di pollo che le bistecche, compreso gli hamburger, proprio come ha spiegato il suo macellaio di fiducia.

La carne è sicuramente il piatto prediletto che cucina, non solo per sé, dal momento che è anche una ottima cuoca, ma anche per tutta la famiglia, compreso il marito e la figlia. Consuma molto la carne di Scottona, considerata la sua preferita, proprio perché priva di grassi, oltre a essere molto giovane, magra e tenera, quindi si accompagna a diversi cibi.

Oggi, a causa del suo nuovo ruolo, il tempo è tiranno e, quindi, non riesce più a preparare ottimi pranzi e cene per il resto della famiglia. Considerando che aveva preso peso, ha deciso di eliminare o limitare il consumo dei carboidrati optando per il pesce e le proteine. Nonostante sia comunque una buona forchetta, ci tiene lo stesso a condurre uno stile di vita sano e nutriente.

Dieta di Giorgia Meloni: attività fisica

Alla dieta di Giorgia Meloni si accompagna anche tantissima attività fisica e allenamento soprattutto in palestra dove, secondo il parere del suo personal trainer, giunge fino a tre o quattro volte a settimana per riuscire a mantenersi in forma. quando giunge in palestra, compie le varie attività in gruppo con altri, senza mai allenarsi singolarmente o isolarsi.

Lo sport ha sempre fatto parte della sua vita dal momento che da giovane ha praticato atletica, uno sport che sicuramente l’ha aiutata a costruire il suo fisico. In palestra, secondo il parere del suo allenatore, si dedica principalmente a un lavoro di tipo funzionale coniugato anche con aerobico e metabolico, oltre alla pratica di pilates e yoga che l’aiutano a rilassarsi dai tanti impegni.

Nonostante i tanti impegni, nella dieta di Giorgia Meloni vi è tempo anche da dedicare alla forma fisica al punto che, quando deve presenziare a pranzi o cene di lavoro,. si reca dal suo personal trainer per riuscire a smaltire con l’allenamento intenso i chili di troppo. In questo modo riesce a garantirsi un buon benessere psicofisico.

Dieta di Giorgia Meloni: integratore dimagrante

Mantenere il proprio fisico in forma è difficile, ma per riuscirci è bene, integrare alla dieta, anche un buon integratore. Il migliore è proprio Spirulina Fit, raccomandato da esperti e consumatori, come si legge dalle testimonianze sul sito ufficiale. Notificato dal Ministero della Salute per la sua efficacia e i risultati che dona.

Un integratore alimentare in compresse di origine italiana che permette di fornire un aiuto concreto nella perdita di peso. Un prodotto che agisce in quattro modi sull’organismo: infatti permette di velocizzare il processo metabolico bruciando diverse calorie anche durante la fase di riposo. Smaltisce i grassi riducendo la fame nervosa e riduce l’assorbimento dei carboidrati.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Spirulina Ultra funziona molto bene proprio perché testato, privo di danni ed effetti nocivi sul fisico dal momento che si compone di elementi naturali quali l’alga spirulina che impedisce alle riserve di grasso di depositarsi e la gymnema che interviene sul metabolismo di carboidrati e lipidi controllando il peso e la fame.

Si consigliano fino a due compresse giornaliere: una prima del pranzo e l’altra prima della cena da accompagnare a un bicchiere di acqua.

Non è possibile acquistarlo nei negozi o Internet, ma il consumatore interessato può cliccare qui per la pagina ufficiale del prodotto visto che è un prodotto esclusivo e originale. Spirulina Ultra è in offerta al costo di 49,99€ invece di 200. Per il pagamento è possibile scegliere i contanti al corriere, Paypal o la carta di credito.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.