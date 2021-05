Dieta di giugno: come dimagrire per l’estate

La dieta da fare nel mese di giugno punta su frutta e verdura di stagione per perdere peso in modo sano e salutare per essere pronti all'estate.

Il mese di giugno significa soltanto una cosa: estate, mare, belle giornate e spiaggia. Per arrivare pronti e preparati a questo appuntamento e quindi alla prova costume, è fondamentale seguire una dieta che sia ben bilanciata e sana in modo da perdere i chili in eccesso. Ecco alcuni consigli per seguirla nel modo migliore.

Dieta di giugno

Il mese di giugno è quasi alle porte e con esso arriva l’appuntamento con l’estate e quindi con la tanto temuta e odiata prova costume. L’estate significa stare all’aria aperta e dopo tanto tempo chiusi in casa, questo si traduce anche con maggiore leggerezza e freschezza che sono alla base della dieta da seguire in questo periodo dell’anno.

La dieta del mese di giugno permette di dare tonicità alla pelle e al fisico in vista dell’appuntamento con la spiaggia in modo da avere una eccellente forma fisica da sfoggiare. Molto importante è portare in tavola cibi che siano freschi e sani, oltre che adatti al periodo. Quindi, via libera a frutta e verdura di stagione che sicuramente apportano tutti i nutrienti di cui l’organismo ha bisogno, soprattutto in questo periodo.

Bisogna che sia ipocalorica, ma anche adeguata per affrontare il caldo che solitamente in questo periodo dell’anno è molto afoso e insopportabile. Inoltre, si consiglia di seguire una dieta depurante e disintossicante in modo da eliminare tutte le scorie che si sono accumulate durante l’anno. Meglio ricorrere al consiglio di un esperto e mai affidarsi a soluzioni fai da te che non sempre si rivelano efficaci.

Si consiglia di aumentare il consumo di acqua, soprattutto nei mesi più caldi. Quindi, 1.5 o 2 litri sono l’ideale da bere al giorno, poiché aiuta a idratarsi ed eliminare anche i grassi che si sono accumulati a causa di abbuffate e stravizi che si è concessi.

Dieta di giugno: come seguirla

Per seguire la dieta di giugno in modo da essere pronti per l’appuntamento con l’estate e sfoggiare un fisico tonico, è consigliabile approfittare della tantissima frutta e verdura che si trova nelle bancarelle e nei negozi in questo periodo in quanto ha i giusti nutrienti, quali vitamine e sali minerali che sono indispensabili, non solo per dimagrire, ma anche per la salute e patire meno il caldo.

Il piatto da portare in tavola durante questo regime può consistere in verdura cruda e frutta, magari accompagnato da delle proteine in modo da saziare che aiuta a mantenere l’addome piatto e non perdere il tono muscolare. Una combinazione ideale per risparmiare tempo, ma anche per il pranzo in ufficio oppure in spiaggia o al parco facendo in modo che sia salutare.

Per cena sono consigliabili delle verdure cotte e un piatto proteico, per esempio una fetta di carne al vapore o ai ferri insieme a delle zucchine o carote è sicuramente l’ideale da seguire in questa dieta. In questo periodo, sono tantissimi gli alimenti che si possono portare in tavola: insalate, pomodori, radicchio, ma anche cetrioli e cipolle da consumare con uova sode oppure del tonno.

La frutta di stagione, quali pesche, albicocche, ananas o anche una fetta di anguria sono l’ideale per concludere il pasto della cena. Per i condimenti, oltre all’olio d’oliva, va benissimo anche il limone, aceto balsamico o delle spezie oppure erbe aromatiche che danno maggiormente sapore ai piatti e aiutano a perdere peso.

Ecco un menù tipico della dieta da seguire a giugno:

Colazione: caffè o tè senza zucchero insieme a delle fette biscottate integrali

Spuntino: una pera

Pranzo: petto di pollo alla griglia e zucchini al vapore

Merenda: yogurt bianco

Cena: insalata mista e una fetta di anguria.

