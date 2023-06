Dieta di giugno: come dimagrire in salute con gli alimenti di stagione

Con la dieta di giugno e alimenti quali albicocche, melone, ma anche anguria, è possibile tornare in forma rapidamente e in salute.

Con il mese di giugno cominciato già da qualche giorno, è tempo di prepararsi in modo da affrontare nel modo migliore l’estate e la prova costume. Per poterlo fare, la dieta di giugno è un buon regime da cui partire poiché consente di perdere i chili in più grazie agli alimenti di stagione. Ecco cosa consumare e come fare.

Dieta di giugno

Il mese di giugno è giunto e questo significa avvicinarsi sempre più alla stagione estiva e quindi alla remise en forme. Per farlo, la dieta da cominciare in questo mese è l’ideale per tornare in forma e riuscire ad avere un fisico sano in vista del mare e della spiaggia. In questo periodo, l’organismo ha bisogno di leggerezza e di freschezza anche per riuscire a tollerare i giorni caldi che inevitabilmente giungeranno.

Per questa ragione, si ha bisogno di seguire un regime dimagrante che sia fresco, di stagione, ma anche ben bilanciato ed equilibrato indicato per la stagione estiva. Lo scopo di questo programma alimentare non è soltanto riuscire a perdere i liquidi in eccesso, ma anche provare a riacquisire una forma splendida in vista della stagione. La prova costume si avvicina inesorabilmente ed è bene cominciare a prepararsi.

Quando si segue un regime come la dieta di giugno, non è solo importante riuscire a dimagrire, ma anche provare a cominciare una alimentazione che sia salutare. Non è importante solo il cibo da assumere, ma anche saper dosare le porzioni e quantità nel modo giusto in modo da stimolare e velocizzare il metabolismo che sicuramente gioca un ruolo importante in questa fase.

Si consiglia anche di non affidarsi a rimedi e soluzioni fai da te dal momento che possono essere controproducenti o dannosi, ma sempre rivolgersi a un esperto o nutrizionista del settore che, in base al proprio stile di vita, potrà optare per un regime maggiormente indicato in grado di rispettare ogni possibile esigenza e bisogno.

Dieta di giugno: le regole

Per riuscire a perdere i chili in eccesso e quindi dimagrire nel modo corretto con la dieta di giugno, è possibile fare affidamento sui diversi prodotti come frutta e verdura di stagione che in questo momento sono presenti sulle bancarelle dei supermercati o dei mercati. In questo modo si è sicuri di avere alimenti freschi, sani, genuini e soprattutto ricchi di una serie di nutrienti che sicuramente aiutano e fanno bene al fisico.

Gli stessi esperti consigliano di optare per un piatto freddo da consumare a pranzo a base di verdure e di proteine. Si tratta di un alimento ricco di fibre che permette di saziarsi nel modo giusto, oltre ad aiutare a mantenere l’addome e la pancia piatta. Una combinazione adatta anche per il pranzo in ufficio o in spiaggia.

Per quanto riguarda la cena, nella dieta di giugno, si consiglia un piatto light a cui seguire della verdura o frutta. Secondo gli esperti, sono anche consentiti un bicchiere di vino e un piccolo dessert in modo da gustare qualcosa di piacevole e gustoso.

Le verdure crude, da assumere in insalate estive, come radicchio, pomodori, cetrioli o anche la rucola sono indicate per il mese di giugno. Sono adatti anche i formaggi magri e la frutta di stagione quale pere, albicocche, ma anche ananas oppure melone insieme anche all’anguria che è ricca di acqua. Si consiglia di optare per spezie o erbe aromatiche oppure salsa di yogurt come condimento.

Dieta di giugno: integratore

Nella dieta di giugno, per stimolare il metabolismo e riuscire a dimagrire rapidamente, si affianca un integratore naturale come Spirulina Ultra, di origine italiana che permette di ottenere benefici e proprietà. Una formula a base di componenti naturali che ha ottenuto consensi dal Ministero della Salute, quindi valido ed efficace.

Una formula che è raccomandata da nutrizionisti e consumatori permettendo di bruciare le calorie anche a riposo, di attivare il processo metabolico aiutando così a dimagrire. Sazia evitando gli eccessi e abbuffate a tavola, oltre a smaltire e ridurre gli accumuli di adipe che si depositano nei fianchi.

Un integratore in pillole da assumere soltanto due prima dei pasti principali insieme a un po’ di acqua per cominciare ad agire.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto dimagrante che funziona molto bene per via dei componenti naturali privi di sostanze dannose o nocive. Infatti al suo interno si trovano elementi utili al dimagrimento come l’alga spirulina che arresta le cellule di adipe evitando di depositarsi e la gymnema che velocizza il metabolismo di lipidi e carboidrati riuscendo così a regolare la fame.

Spirulina Ultra non si ordina nei negozi o siti Internet, ma bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto inserendo i dati nel modulo in modo da attivare la promozione di 4 confezioni al costo di 49.99€ invece di 200 con pagamento che è accessibile soltanto con Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.