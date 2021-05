Dieta di giugno: come prepararsi alla prova costume

La prova costume è in arrivo e voi non vi sentite ancora pronte/i? Vediamo insieme come prepararsi alla prova costume con la dieta di giugno.

Il mese di giugno dà il via alla stagione estiva e questa significa soltante piscina, aria a perta, sole, gelati e mare. Per arrivare preparati all’appuntamento fatidico con la prova costume è importantissimo provare a seguire una dieta sana e ben bilanciata, che possa permetterci di riuscire a perdere tutti quei chiletti in eccesso.

Scopriamo insieme come prepararsi alla prova costume e come si compone la dieta di giugno.

Dieta di giugno

Il mese di giugno è praticamente alle porte e con esso arriva il nostro appuntamento con la stagione estiva e con la tanto temuta prova costume. Dopo tanti mesi passati chiusi in casa, abbiamo voglia di stare all’aperto, avere maggiore freschezza e leggerezza, termini che sono alla base anche del regime alimentare da seguire durante questo periodo dell’anno.

La dieta di giugno permette di dare tonicità al fisico e alla pelle, in vista dell’apuntamento con la spiaggia e per riuscire a ottenere una forma fisica eccellente da sfoggiare sotto il sole. Il consiglio fondamentale è quello di scegliere frutta e verdura di stagione e alimenti sani e freschi da portare sulle nostre tavole.

Se avete deciso di iniziare la dieta di giugno, vi consigliamo preferire verdura e frutta di stagione e alimenti ipocalorici.

Vi consigliamo, poi, di seguire un regime alimentare disintossicante e depurante per riuscire a eliminare tutte le scorie in eccesso che si sono accumulate durante l’anno e sicuramente durante il periodo di quarantena.

Oltre al regime alimentare ipocalorico e alla frutta e verdura di stagione, vi consigliamo di bere sempre circa 1,5-2 litri di acqua al giorno per idratare l’organisimo e depurarsi. Bere tanta acqua, infatti permette di idratarsi ed eliminare le scorie e i grassi che si sono accumulati stando a casa durante l’inverno a causa di vizi e abbuffate.

Dieta di giugno: consigli

Per seguire la dieta di giugno è molto importante assumere tantissima frutta e verdura di stagione che è ricca di vitamine, sali minerali e nutrienti importantissimi per dimagrire e per superare il caldo afoso. Il piatto consigliato Per pranzo è sicuramente della carne bianca alla piastra accompagnata da delle verdure grigliate e un frutto fresco di stagione.

Per cena, invece, vi consigliamo di preferire un piatto proteico diverso (es: pesce) accompagnato da verdure cotte. Gli alimenti migliori da portare in tavola nel mese di giugno sono tantissimi. Ad esempio, possiamo trovare le insalate, i cetrioli, le uova, il radicchio, le cipolle, il tonno.

Tra i frutti di stagione ci sono le albicocche, l’anguria, le pesce, l’ananas, il melone, i frutti di bosco ecc… Per quanto riguarda i condimenti, vi consigliamo di preferire l’olio d’oliva in piccole quantità, oppure le spezie, l’aceto balsamico o il limone. Vi consigliamo, poi, di evitare le fritture e tutti i piatti calorici tipici dei mesi invernali.

Vediamo ora un esempio del menù della dieta di giugno.

COLAZIONE: caffè o tè senza zucchero accompagnati da alcune fette biscottate integrali.

SPUNTINO: un frutto fresco di stagione.

PRANZO: petto di pollo grigliato con zucchine al vapore.

MERENDA: yogurt bianco.

CENA: insalatona mista con tonno e pomodorini; un fetta di anguria.

