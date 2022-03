Dieta di Ilary Blasi: come fa a mantenersi in forma

Una alimentazione a base di carboidrati e poche proteine, uno yogurt bianco, sono i segreti della dieta di Ilary Blasi e della sua perfetta forma fisica

Ilary Blasi è una conduttrice molto apprezzata e stimata sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori. Nonostante il passare del tempo, riesce sempre ad apparire in forma smagliante merito della sua alimentazione e dell’attività fisica. Vediamo quale è la dieta di Ilary Blasi e tutti i segreti di una linea invidiabile e perfetta in ogni occasione.

Dieta di Ilary Blasi

La conduttrice Ilary Blasi è tornata al timone de L’Isola dei Famosi ed è più in forma che mai grazie al regime alimentare che ha seguito. La dieta di Ilary Blasi segue i consigli dell’esperto del settore, ovvero Nicola Sorrentino. Si tratta di un regime alimentare non particolarmente rigido e abbinato al fitness che le sta dando grandissimi risultati.

Intervistata da un noto settimanale, la conduttrice ha raccontato che per essere così in forma si dedica allo yoga, una pratica che le permette di stare bene e in forma.

In seguito consuma alimenti sani, ma una volta a settimana commette qualche piccolo peccato di gola e si lascia andare riuscendo ad apparire sempre in forma smagliante.

Pratica, oltre allo yoga, anche lunghe camminate e fa almeno tre volte a settimana tapis roulant. Per quanto riguarda l’alimentazione, la dieta di Ilary Blasi si basa su uno schema studiato per lei da Nicola Sorrentino, professionista in questo campo, che prevede menù semplici e comunque variegati.

A colazione consuma caffè senza zucchero, un vasetto di yogurt magro insieme a delle fette biscottate o a dei cereali nel latte. Il pranzo è a base di verdure cotte al vapore oppure insalata mista condita con un po’ di aceto balsamico, insieme a un panino integrale. A cena dei carboidrati come la pasta condita con sugo leggero. Gli spuntini di metà mattina e merenda sono a base di yogurt bianco o frutta secca per spezzare la fame.

Dieta di Ilary Blasi: benefici

Come ha più volte raccontato nelle varie interviste che ha concesso, la dieta di Ilary Blasi si basa sulla semplicità di determinati piatti. È un regime considerato una sorta di elisir di bellezza perché le permette di essere in forma smagliante e invidiabile. Inoltre, è una dieta che segue grazie ai consigli di un esperto che l’ha personalizzata in base alle sue esigenze.

Un regime molto ben bilanciato ed equilibrato che le permette di essere in forma, anche se bisogna affrontare una fase come la gravidanza. Si basa su alimenti molto semplici e vari, senza troppe rinunce o sacrifici. Un regime che possono seguire tutti per riuscire a essere in forma proprio come la nota conduttrice.

La dieta di Ilary Blasi è bilanciata e sana, oltre a essere ricca di tutti quei nutrienti che sono fondamentali per il benessere dell’organismo. Non comprende moltissime proteine, ma si possono consumare i carboidrati (vedi la pasta a cena). Un regime particolarmente apprezzato dal momento che alcuni aspetti ricordano la dieta mediterranea.

Una alimentazione sana, corretta, piacevole da seguire anche perché gustosa e saziante, ma senza appesantirsi troppo o esagerare. L’allenamento, insieme alla dieta, è sicuramente un segreto che permette a Ilary Blasi di essere così in forma in ogni momento e occasione.

