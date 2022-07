Dieta di Jennifer Lopez: i 5 segreti del suo fisico perfetto

La dieta di Jennifer Lopez si compone di un regime alquanto salutare e salutista ricco di frutta, verdura insieme a proteine per mantenere il fisico.

È una delle donne più belle e maggiormente di successo del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema. Stiamo parlando di Jennifer Lopez che sfoggia un fisico perfetto e in forma, nonostante abbia superato i 50 anni da parecchio tempo. Qui tutti i segreti della dieta di Jennifer Lopez per riuscire a carpire qualche consiglio.

Dieta di Jennifer Lopez

Ultimamente è balzata al centro del gossip e delle cronache rosa, perché dopo una serie di tira e molla, lei e Ben Affleck si sono sposati. Alla soglia dei 53 anni che compie il 24 luglio, Jennifer Lopez dimostra di avere un fisico e una forma invidiabile grazie alla dieta e al regime che segue con una certa attenzione e scrupolo.

Sembra che il tempo non passi mai per lei. Riesce a mantenere il suo fisico statuario grazie a tantissimo allenamento che aiuta a mantenere toniche le braccia, le gambe e l’addome. Per quanto riguarda l’alimentazione, il suo è un regime onnivoro con tantissime proteine come il pesce, la carne bianca che abbina a molta frutta e verdura.

Il suo regime è molto salutista a base di una alimentazione equilibrata. Non rinuncia a ciò che maggiormente ama, ma sicuramente sa come tenersi in forma in modo sano e corretto. Non salta mai la colazione e, a prescindere dagli impegni, dedica parecchio tempo a questo primo pasto della giornata che deve essere nutriente e salutare.

La colazione comincia con uno smoothie a base di tantissima frutta di stagione, come fragole, mirtilli. Gli spuntini del mattino e di metà pomeriggio sono sempre a base di frutta e verdura come una manciata di noci che le danno anche la giusta energia per affrontare i tanti impegni. Il pranzo è a base di pesce o insalata insieme a una cena salutare.

Dieta di Jennifer Lopez: i 5 segreti

Per mantenersi così in forma, la dieta di Jennifer Lopez si basa su 5 segreti che fanno parte del suo stile di vita e del suo piano alimentare verso i quali non transige e che cerca di rispettare in ogni punto. Qui abbiamo raccolto le sue regole riguardo al fisico perfetto:

Si nutre soltanto di cibo biologico, come frutta e verdura di stagione. Non ama i pasti pronti o il classico cibo da fast food perché troppo ricco di grassi e sale che causano la ritenzione idrica, inestetismo molto temuto Ama moltissimo le verdure soprattutto a foglia verde: dalla lattuga alla verza al cavolo, ecc. perché ricche di vitamine e antiossidanti che combattono l’invecchiamento cellulare e mantengono la pelle giovane ed elastica. Sono protagoniste dei piatti che accompagna a pesce e legumi Non consuma né alcolici o caffeina, ma l’unica cosa che si concede durante il giorno da bere, a parte lo smoothie della colazione, è l’acqua bevendone fino a 7 bicchieri giornalieri per una pelle idratata ed è importante perché dà sazietà La sua colazione è a base di frutta, yogurt greco, miele, limone e ghiaccio. A pranzo si concede una insalata, mentre per la cena carne bianca abbinata a della quinoa o alle immancabili verdure Una dieta per la quale non sgarra neanche quando va a cena fuori con gli amici dove cerca sempre di ordinare e consumare pasti sani.

Nella dieta di Jennifer Lopez non mancano però gli sgarri, l’unico che, ogni tanto, si concede, ovvero il cioccolato, magari dei biscotti con gocce di cioccolato che poi smaltisce con molto allenamento.

Dieta di Jennifer Lopez: l’integratore

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.