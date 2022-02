Dieta di Laura Pausini: come ha fatto a dimagrire

La dieta di Laura Pausini si basa su un regime sano, personalizzato per la cantante accompagnato da tanto allenamento e bevande drenanti per depurarsi.

Laura Pausini è una delle cantanti maggiormente apprezzate in Italia e all’estero. Oggi la cantante sfoggia un forma fisica discreta grazie a una dieta che ha seguito presso un esperto del settore che l’ha aiutata a perdere fino a 16 kg. Cerchiamo di capire quale sia la dieta di Laura Pausini e i benefici che dona.

Dieta di Laura Pausini

Laura Pausini ha sfoggiato una forma fisica molto buona sul palco dell’Ariston dove è stata super ospite presentando il nuovo singolo. Forse anche per i prossimi impegni che l’attendono, ha iniziato una dieta che l’ha aiutata a dimagrire e dare un aspetto diverso al suo fisico. come lei stessa più volte ha ammesso, non ha mai avuto problemi con il suo fisico, ma dopo la gravidanza qualcosa è cambiato.

Ha deciso di seguire una dieta per riprendere coscienza e controllo del proprio corpo. Infatti, la dieta di Laura Pausini si basa su un regime ipocalorico che le permette di nutrirsi di alimenti sani e salutari. Ama molto il cibo con il quale ha un rapporto gioso e neanche durante la dieta ha rinunciato alla pasta e ai tortellini, di cui da bolognese, è ghiotta.

Un regime alimentare dove, essendo sempre in tour, non ha mai rinunciato al pesce, in particolare al sushi, ma preferendolo senza salse o intingoli, proprio perché più leggero. Un regime personalizzato e studiato per lei da esperti del settore e che prevede un menù di circa 1400 calorie al giorno che sono stati utili per tornare in forma.

La dieta di Laura Pausini prevede cinque pasti giornalieri, compreso di colazione a base di caffè è tè con dolcificante e due fette biscottate integrali. Per gli spuntini di metà mattina e del pomeriggio, la cantante consuma dello yogurt o della frutta che smorzano la fame. A pranzo della pasta con pomodorini e verdure a piacere, mentre la cena è a base di insalata di finocchi, carote e anche un frutto.

Dieta di Laura Pausini: benefici

Un regime seguito dalla cantante che in un anno e mezzo l’ha aiuta a perdere 16 chili grazie ai quali è apparsa in formissima sul palco di Sanremo. La cantante, come racconta nelle interviste che ha rilasciato, ammette di non aver improvvisato, ma che è sempre importante farsi seguire da un esperto del settore.

Nella dieta di Laura Pausini sono stati eliminati i carboidrati al posto di alimenti ricchi di proteine che le permettono di dare maggiore energia, considerando i vari impegni. Un regime accompagnato da moltissime verdure che le hanno permesso di dire addio ai chili in più. Una dieta dove è importante non avere fretta, ma attendere perché i risultati arrivano.

Un regime dove al posto dell’acqua consuma tantissime bevande depuranti, drenanti e naturali, proprio per eliminare le scorie, le tossine e i ristagni di liquidi che tendono ad accumularsi e depositarsi. Il suo metodo alimentare non riguarda soltanto i cibi che consuma, ma ha ammesso di dedicare anche tempo all’attività fisica.

Infatti, conduce uno stile di vita molto dinamico, praticando attività fisica quale ballo che l’aiuta a essere più energica e pilates per rilassarsi e stare in forma. Il suo regime è accompagnato anche da degli integratori che le hanno permesso di accettarsi e amarsi di più riuscendo a instaurare un rapporto sereno con sé stessa.

