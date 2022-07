Dieta di luglio 2022: come prepararsi alla prova costume

Le albicocche, le pesche, l'anguria, la cicoria e la rucola sono alcuni alimenti che non possono mancare nella dieta di luglio per la prova costume.

Il mese di luglio è giunto e, per molti, significa cominciare a preparare la valigia e partire per il mare. Ma cosa fare se si ha qualche chilo di troppo? La soluzione è seguire la dieta di luglio che aiuta a tornare in forma in modo da essere pronti per la prova costume sfoggiando il proprio fisico perfetto e snello.

Dieta di luglio 2022

La prova costume si avvicina inesorabilmente ed è fondamentale arrivare preparati nel modo giusto. Per farlo, la dieta di luglio è sicuramente il regime migliore da seguire. Sono molti coloro che ci tengono a essere in forma e che vogliono perdere i chili in eccesso accumulati durante i mesi invernali per un fisico che sia snello e tonico.

Si consiglia di portarla avanti per un po’ di tempo in modo da perdere quei 2-3 kg che possono condizionare il proprio fisico e che portano a sentirsi a disagio in spiaggia. Bisogna che sia equilibrata e sana con il giusto fabbisogno di calorie e nutrienti adatti. Per questo regime alimentare è possibile consumare alcuni dei prodotti tipici del mese.

Seguire un regime alimentare nel mese di luglio significa optare per alimenti sani, freschi e gustosi, ma senza esagerare troppo con le calorie. A tavola non possono mancare frutti come l’anguria e il melone molto utili da consumare in quanto ricchi di acqua, i lamponi, le pesche e le more. Per quanto riguarda la verdura, si consigliano gli ortaggi a foglia verde, come rucola, bietole, cicoria, ma anche zucchine, fagiolini, ecc.

Si consiglia di farsi seguire da un esperto del settore in modo che possa fornirvi tutte le indicazioni adeguate per stilare un programma che sia adatto per ciascuno in base anche al proprio stile di vita. Seguendo le giuste indicazioni è possibile tornare in forma ed essere in perfetta linea per la prova costume e l’appuntamento con la spiaggia.

Dieta di luglio 2022: benefici

Seguire la dieta di luglio significa apportare notevoli benefici al proprio fisico e alla salute, in generale. Innanzitutto, permette di sentirsi meglio sia con sé stessi che con il proprio corpo. Un regime che è sano ed equilibrato anche grazie ai tantissimi prodotti di stagione da consumare in questo periodo che possono aiutare a migliorare la forma fisica.

Inoltre, consumando alcuni cibi di questo mese, come per esempio il melone e l’anguria che hanno proprietà diuretiche e disintossicanti, è possibile sgonfiare riducendo la ritenzione idrica. Inoltre, consumare determinati cibi freschi può aiutare, non solo per quanto riguarda la forma fisica, ma permette anche di contrastare l’afa e il caldo di questi giorni.

Si possono poi integrare i vari cibi di stagione con delle proteine come il pesce o la carne magra, insieme anche a latticini e uova in modo da dimagrire in maniera sana e salutare. Seguendo la dieta di luglio è possibile dare all’organismo tutti i nutrienti di cui ha bisogno per stare bene e in perfetta forma fisica.

I prodotti citati poc’anzi sono molto golosi, gustosi e anche nutrienti, oltre a essere perfetti da consumare sia come spuntini, ma anche come sostituti di pranzi o cene. Inoltre, questi alimenti come cereali, legumi, sono ricchi di antiossidanti che proteggono la pelle dai raggi solari idratandola. La dieta di luglio è utile per dimagrire, ma anche per migliorare la propria salute.

