Dieta di maggio: come prepararsi all'estate e cosa mangiare

Con il mese di maggio, ormai agli sgoccioli, sono molti che cominciano a prepararsi e a curare un po’ di più il fisico in vista dell’estate e della prova costume. Per arrivare al top della forma in spiaggia, la dieta di maggio è il regime adatto grazie a una serie di alimenti da portare in tavola. Scopriamo come seguirla e il funzionamento.

Dieta di maggio

Questo mese è considerato l’ideale per cominciare un regime alimentare adatto e specifico, anche perché la prova costume incombe ed è dietro l’angolo. Il mese di maggio permette di prepararsi alla stagione estiva in maniera giusta ed equilibrata con gli alimenti tipici e adatti del periodo che possono contribuire al dimagrimento.

Con il caldo che si avvicina, è bene poi portare delle modifiche e cambiamenti nella propria alimentazione introducendo cibi che possano fare bene. Seguendo questo tipo di dieta è possibile perdere i giusti chili in modo da arrivare in forma all’appuntamento con l’estate e la prova costume che si avvicina sempre più.

Proprio nel mese di maggio molti cominciano a prepararsi per l’estate, considerando che manca poi un mese all’arrivo della bella stagione e del caldo. In questo periodo, chi ha esagerato con i chili di tropo, tende a seguire una dieta per riuscire a eliminare i grassi e quindi smaltirli per presentarsi nel modo migliore.

Un regime in questo periodo è sicuramente detox e depurante, quindi utile a eliminare le scorie e le tossine che si sono accumulate. Un programma alimentare ipocalorico, a basso contenuto di calorie che sicuramente permette di tornare in forma rapidamente perdendo quei due o tre chili che possono mettere a disagio.

Dieta di maggio: consigli

Si tratta sicuramente di un regime dimagrante che va a sfruttare il processo metabolico aiutando quindi a contribuire a una perdita di peso cospicua. Per questa ragione, il mese di maggio presenta una serie di prodotti di stagione come frutta e verdura che sicuramente contribuiscono a tornare in forma e prepararsi.

Nella dieta di maggio ci sono alcuni alimenti che non dovrebbero mancare in tavola. Tra questi alimenti, vi sono sicuramente le fragole che sono considerate un toccasana per l’organismo dal momento che contengono moltissima acqua, oltre a riequilibrare e velocizzare il metabolismo permettendo così di essere in forma.

Un altro frutto tipico sono sicuramente le ciliegie che vanno a stimolare la diuresi, oltre ad avere proprietà depurative e lassative. Molto importanti anche le nespole che sono ricche di nutrienti e si possono consumare sia come spuntino spezza fame di metà mattina, ma anche una manciata durante la giornata.

Sono poi diversi i tipi di verdura e ortaggi da assumere nella dieta di maggio: dagli asparagi che sono poveri di calorie, ma anche la rucola ottima da consumare in insalata. Infine, non si possono dimenticare i broccoli o le mele. Oltre a questi alimenti, è altrettanto importante consumare moltissima acqua che idrata e attività fisica, complice anche il tempo passato all’aria aperta che aiuta a tornare in forma.

Dieta di maggio: integratore naturale

