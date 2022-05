Dieta di maggio: i migliori cibi e frutta detox per dimagrire

Le nespole, le fragole, ma anche gli agretti e gli asparagi sono alimenti e frutta detox da inserire nella dieta di maggio per dimagrire rapidamente.

Le belle giornate si avvicinano e questo spinge a sfoggiare il fisico. Ma se si è accumulato grasso in eccesso, è importante seguire la dieta di maggio che, grazie al consumo di alimenti e frutta detox, aiuta a depurare ed eliminare le scorie per essere in forma smagliante per il periodo estivo.

Qui svegliamo tutti i segreti e consigli giusti per questo regime alimentare.

Dieta di maggio

siamo entrati nel mese di maggio da un paio di giorni e l’estate ormai vicina porta a impegnarsi per la prova costume con l’ansia che cresce. Con l’arrivo della bella stagione, seguire la dieta di maggio aiuta a tenersi in forma approfittando dei tantissimi cibi e della frutta da consumare in questo periodo che aiuta a depurare e liberare l’organismo dalle scorie.

Un regime del genere permette di recuperare il benessere dopo i mesi terribili dell’inverno dove la sedentarietà e uno stile di vita poco attivo si è fatto sentire portando ad accumulare peso e grassi in eccesso che, ora, si fa fatica a smaltire. In questa fase si è maggiormente portati a stare fuori casa e ingozzarsi meno davanti alla televisione.

La dieta di maggio aiuta a tornare in forma senza troppe rinunce o privazioni.

Inoltre, risulta essere un regime molto facile da seguire, anche grazie all’aumento della serotonina che comporta una riduzione del senso di fame aiutando a perdere peso in modo sano e salutare. Il caldo che si appresta a giungere spinge a consumare più cibo fresco.

In questa fase, bisogna capire che il cibo può diventare un alleato dal momento che diventa la base per costruire il proprio benessere in modo da continuare le attività di sempre con un nuovo pieno di energie che facciano bene e aiutino.

Per seguire bene la dieta di maggio, è importante cominciare a mangiare sano e in modo equilibrato.

Dieta di maggio: consigli

Questo regime funziona anche molto bene in quanto permette di portare in tavola nuovi alimenti, colori e sapori. Nella dieta di maggio non possono mancare cibi detox e frutta di stagione, che è leggera, ha poche calorie, è ricca di nutrienti, oltre a essere gustosa, senza ingrassare. Le fragole, le nespole o le ciliegie sono alcuni dei frutti da consumare in questo periodo.

Le fragole sono tra i primi frutti a essere presenti nelle bancarelle anche per le loro proprietà antiossidanti che combattono i radicali liberi. Hanno tantissimi minerali, vitamina C, il che le rende un alleato prezioso del sistema immunitario. Non appesantiscono, dal momento che sono ipocaloriche e saziano.

Le nespole sono un altro frutto detox e adatto da consumare nella dieta di maggio, sebbene abbiano un sapore amarognolo, sono ricchi di proprietà nutrizionali. Contengono fibre e la pectina che ha proprietà depuranti per cui aiuta a eliminare le tossine. Aiutano a proteggere la salute del cuore dal momento che contengono tantissimo potassio per cui contrastano l’ipertensione e le patologie legate all’apparato cardiocircolatorio.

Oltre alla frutta, ci sono anche altri cibi che hanno funzione detox e che si possono consumare in questo regime. Gli asparagi sono perfetti perché depurativi e diuretici, oltre ad abbinarli a piatti di carne o pesce. Le fave sono un altro alimento da consumare in quanto gustose e ricche di vitamina B, oltre a far funzionare l’intestino nel modo corretto.

Dieta di maggio: integratore

Perdere peso è un processo lungo e difficile, per questo si consiglia di associare alla dieta di maggio anche un buon integratore e il migliore, tra i tanti in commercio, è al momento Aloe Vera Ultra. Si tratta di un integratore composto da elementi naturali, molto efficace e dai risultati sicuri come dimostrano sia gli esperti che i consumatori stessi.

Un integratore che agevola il percorso di dimagrimento bruciando gli accumuli di adipe in più garantendo un corpo in forma senza troppo allenamento. stimola il metabolismo per poter essere più veloce sia nella fase digestiva che nell’assimilazione selettiva. Riduce il senso di fame grazie agli ingredienti naturali e ha proprietà detox per il fegato, l’intestino e reni mantenendo la forma per diverso tempo.

Un integratore quale Aloe Vera Ultra funziona anche molto bene e in maniera efficace in quanto, a differenza di altri prodotti presenti in commercio, non contiene sostanze dannose e si compone di elementi naturali come l’aloe vera, appunto, stimolando la funzionalità epatica e digestiva, regolando anche l’intestino e il tè verde che scioglie i grassi aiutando a raggiungere una forma fisica perfetta. Dona giovinezza ed energia, oltre a un aspetto più sano.

Ne bastano una o due compresse da assumere dopo i pasti con dell’acqua per attaccare i cumuli adiposi.

L’integratore Aloe Vera Ultra non è vendibile nei negozi oppure Internet, ma solo tramite il sito ufficiale del prodotto compilando il modulo per approfittare della promozione di 4 confezioni a 49,99€ anziché 200. Si sceglie di pagare con Paypal, la carta di credito o contanti al corriere quando giunge a casa a consegnare il pacco.