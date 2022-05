Dieta di mantenimento estiva: come rimanere in forma

La dieta di mantenimento estiva aiuta a mantenere il peso forma raggiunto. Scopriamo insieme come seguirla e quali sono i suoi benefici.

La dieta di mantenimento estiva si riferisce ad un regime alimentare, inclusivo, variegato e flessibile, che aiuta a mantenere il peso che una dieta precedente ci ha aiutato a raggiungere. Scopriamo insieme come rimanere in forma anche in estate.

Dieta di mantenimento estiva

La dieta di mantenimento estiva non si propone come obiettivo la perdita di peso, ma il mantenimento del peso forma che abbiamo raggiunto grazie ad una dieta che abbiamo seguito in precedenza. Per questo motivo, durante la dieta di mantenimento, non vi è alcun bisogno di focalizzare l’attenzione sulla quantità, la percentuale o le calorie che si assumono perché, al contrario, è necessario perseguire in un regime alimentare equilibrato, che sia inclusivo e variegato e, allo stesso tempo, molto flessibile. Privarsi di qualcosa che si ama solo perché provoca un aumento di peso o, magari, danneggia la salute, infatti, non aiuta a mantenere il peso forma o a perdere peso, ma al contrario! L’importante è non esagerare e poi si può mangiare di tutto.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguire la dieta di mantenimento estiva, quali sono i benefici che questa dieta ci aiuta ad ottenere ed, eventualmente, qual è il migliore integratore alimentare, da associare ad essa, per consentire, all’organismo, il suo corretto funzionamento.

Dieta di mantenimento estiva: consigli

L’estate è la stagione della frutta e della verdura. La verdura favorisce l’idratazione, contrasta la ritenzione idrica e previene l’invecchiamento cellulare. Al pari della frutta, che rispetto alla verdura è naturalmente zuccherata, la verdura mantiene l’organismo, tra le altre cose, costantemente disintossicato e purificato. Secondo gli esperti, dovremmo mangiare cinque porzioni di frutta e verdura al giorno. Perché non approfittarne durante l’estate? Oltretutto, frutta e verdura sono armi potenti grazie alle quali combattere il caldo torrido. La frutta, gustosa e abbondante, può essere consumata così com’è, oppure, sotto forma di frullato e macedonia, rigorosamente preparati in casa e senza zuccheri aggiunti.

Le insalate, a base di verdura, pesce e frutti di mare sono poi piatti leggeri e gustosi, da consumare a cena, ma anche a pranzo, se si ha la necessità di rimanere leggeri e, allo stesso tempo, sentire lo stomaco appagato.

Dieta di mantenimento estiva: integratore

Il modo migliore per rimanere in forma e stabilizzare il proprio peso a conclusione d una dieta e durante la dieta di mantenimento estiva è quello di integrare a questo nuovo stile di vita, che include tutti i consigli che vi abbiamo dato, all’assunzione regolare di un integratore alimentare che, da un lato, stimoli il metabolismo, dall’altro, favorisca una perdita di peso effettiva ed efficace.

Aloe Vera Slim è il primo integratore alimentare, da assumere regolarmente durante la dieta di mantenimento, prima di tutto, perché si compone di ingredienti naturali al 100%, che lavorano in sinergica ed agiscono direttamente sul metabolismo, tuttavia, senza compromettere lo stato di salute complessivo di una persona, in secondo luogo, perché, oltre a favorire la perdita di peso, Aloe Vera Utra si preoccupa anche di depurare e purificare l’organismo, pulendolo da tutte quelle sostanze cattive che si sono accumulate all’interno, anche a causa di una cattiva alimentazione.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Aloe Vera Ultra

l’ Aloe Vera Slim , il miglior alleato per la funzionalità epatica e digestiva , essenziale per la regolarizzazione dell’ attività intestinale e la corretta stimolazione dei processi metabolic i dell’organismo, per una perdita di peso spontanea e naturale;

, il miglior alleato per la , essenziale per la regolarizzazione dell’ e la corretta stimolazione dei i dell’organismo, per una perdita di peso spontanea e naturale; il Tè Verde, essenziale per recuperare il peso forma ottimale nel minor tempo possibile, stimolare la corretta funzione metabolica dell’organismo e favorire l’eliminazione delle calorie in eccesso anche quando si è a riposo.

Inoltre è notificato dal ministero della salute come sicuro e attendibile. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Aloe Vera Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Aloe Vera Slim è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, il prodotto è in promozione e si possono acquistare quattro confezioni a 49,99 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può scegliere il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.