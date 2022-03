Dieta di marzo: cibi e rimedi naturali di stagione

La dieta di marzo ci consente di perdere peso sfruttando gli alimenti di stagione. Scopriamo come seguirla correttamente.

La dieta è uno degli strumenti più vantaggiosi a nostra disposizione per perdere peso e stabilizzare, nel tempo, il peso forma ottimale. Scopriamo quali sono i benefici che possiamo conseguire con la dieta di marzo.

Dieta marzo

L’aumento di peso, nel tempo, può favorire, nelle persone, l’insorgenza di alcune condizioni cliniche che, a lungo andare, possono manifestare risvolti imprevedibili e irreversibili. Stare bene con se stessi e in salute è, dunque, molto importante non solo per ragioni estetiche, ma anche fisiologiche.

La dieta è l’unica soluzione grazie alla quale perdere peso e restare in forma, monitorare le oscillazioni del proprio peso e prestare un’attenzione maggiore al cibo e alle bevande che consumiamo su basi regolari. Se, da un lato, non tutte le diete sono così benefiche, dall’altro, è anche vero che, spesso e volentieri, è il nostro approccio ad essere sbagliato. Basta, semplicemente, individuare quale dieta sia quella più giusta per noi!

Dieta marzo: cibi stagione

La primavera è il periodo dell’anno che più è funzionale alla perdita di peso, prima di tutto, perché, man mano che la temperatura aumenta, si tende ad avere meno fame, in secondo luogo, perché più la temperatura aumenta e più tempo si trascorre all’aria aperta, dedicandosi anche a lunghe passeggiate (e il movimento, si sa, stimola il metabolismo e, perciò, la perdita di peso) e poi perché la bella stagione migliora l’umore e, se siamo più contenti, sentiremo meno il bisogno di ricorrere al cosiddetto “cibo spazzatura” per sentirci più appagati.

Perdere peso in primavera non solo è più semplice, ma questa stagione abbonda di alimenti che sono funzionali per la perdita di peso, soprattutto in riferimento alla frutta e alla verdura. Asparagi, albicocche, arance, piselli, spinaci e, in generale, tutta la frutta e la verdura di stagione, sono alimenti ottimi sui quali contare per perdere peso. La verdura può essere consumata sia come primo piatto, a pranzo o a cena, ma anche sotto forma di frullato, da consumare a colazione o durante la pausa. La frutta può essere consumata in qualunque momento della giornata, purché sia sempre lontano dai pasti. Tuttavia, ricordate di consumare la frutta con moderazione, per via degli zuccheri che alcuni frutti, in particolare, contengono, mentre la verdura può essere consumata a volontà, per almeno cinque volte al giorno.

Dieta marzo: integratore naturale

Quando si segue una dieta, anche se ricca di alimenti freschi e di stagione, come nel caso della dieta di marzo, può capitare di consumare meno o non consumare affatto degli alimenti che pure sono ricchi di nutrienti essenziali per il corretto funzionamento del nostro organismo. Per questa ragione e per stimolare il metabolismo, in modo da favorire la perdita di peso, è importare accompagnare la dieta sia con l’allenamento fisico regolare, sia con l’assunzione di un integratore alimentare, come Supremo Slim 5, il cui obiettivo è proprio quello di attivare il metabolismo e assicurare che l’organismo assorba tutti quei nutrienti di cui ha davvero bisogno.

Secondo gli esperti e i consumatori che l’hanno acquistato, è il miglior integratore naturale da abbinare ad un regime dietetico. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Supremo Slim 5 è un integratore alimentare naturale, da assumere regolarmente, in modo da perdere peso in modo rapido ed effettivo, che influenza positivamente l’organismo attraverso l’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono e che, nello specifico, risultano essere:

Cannella

Gynostemma

Guaranà

Glucomannano

Betulla

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Supremo Slim 5 è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Supremo Slim 5 è in promozione a 49,00 € invece di 82. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.