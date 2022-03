Dieta di marzo: come prepararsi alla primavera

Gli asparagi, i broccoli, la verza, ma anche gli agrumi sono alcuni alimenti da inserire nella dieta di marzo per essere in forma per la primavera.

Il mese di marzo è giunto e questo significa belle giornate, voglia di scoprirsi e lasciarsi andare. Per poterlo fare è necessario curare l’aspetto fisico e la dieta di marzo è sicuramente il regime ideale in modo da tenersi in forma in vista della primavera che incombe. Vediamo come fare per seguirla e quale alimentazione è maggiormente indicata per il periodo.

Dieta di marzo

Il mese di marzo è delicato, non solo per le condizioni meteo in cui vi sono giornate di sole che si alternano ad altre di pioggia, ma anche perché consiste in un periodo di transizione per prepararsi alla bella stagione. Seguire la dieta di marzo aiuta a depurarsi dagli eccessi ed essere in forma e in salute per affrontare le belle giornate di sole.

In questo periodo le bancarelle si riempiono di alimenti che è bene consumare, come frutta e verdura, ma anche cibi ricchi di vitamina C che aiutano a prevenire le allergie tipiche del periodo. Le arance, gli agrumi, ma anche zucche e barbabietole, insieme a cicoria, cavolo nero e coste, solo per citarne alcuni, sono gli alimenti migliori di cui è impossibile fare a meno.

Sono alimenti molto utili perché permettono non solo di depurarsi, ma anche di supportare e stimolare nel modo migliore il sistema immunitario in modo da proteggersi dalle allergie stagionali. Il carciofo è un alimento ricco di potassio che protegge dalle infezioni, così come il radicchio che è utile poiché aiuta il fegato e la funzionalità epatica.

Gli asparagi da consumare in insalata con un pizzico di limone sono ortaggi molti ricchi dal momento che permettono di favorire e stimolare la diuresi. In questo periodo dell’anno, l’alimentazione, complice anche le belle giornate, tende a essere un po’ più leggera. Il desiderio e la voglia di carboidrati tende a diminuire, il che è un vantaggio per coloro che vogliono presentarsi al massimo della forma.

Dieta di marzo: come seguirla

Si tratta di un regime non particolarmente eccessivo o restrittivo che permette di dimagrire e perdere peso, ma anche disintossicarsi e depurarsi. La dieta di marzo va seguita per almeno due settimane in modo da eliminare qualche chilo in eccesso. La cosa importante è puntare su alimenti sani ed equilibrati evitando il classico effetto yo-yo.

Si sceglie di nutrirsi con alimenti ipocalorici che si trovano tra le bancarelle o al supermercato in modo da favorire sia la diuresi, ma anche il dimagrimento. È bene sfruttare tutti i benefici degli alimenti tipici di stagione in modo da consumare dei prodotti che siano ricchi di nutrienti e che facciano anche bene alla salute.

Molto importante non solo consumare acqua almeno due litri al giorno per depurarsi, ma anche tisane snellenti e diuretiche, preferibilmente a base di frutta e verdura. I cereali integrali, i legumi si possono portare in tavola nella dieta di marzo almeno una o due volte a settimana in modo da favorire un miglioramento del riposo notturno.

Non è consigliabile la carne ricca di grassi salutari, ma nella dieta di marzo è possibile fare il pieno di tantissime proteine derivanti dalle uova o dal pesce, ma anche dai formaggi freschi. A colazione meglio cominciare con qualcosa di proteico, come yogurt, kefir insieme ai cereali e a un frutto. A pranzo e cena non devono mai mancare le proteine accompagnate da un contorno di verdure di stagione. I due spuntini di metà mattina e merenda a base di un frutto o spremuta oppure centrifugato.

Dieta di marzo: integratore

