Dieta di marzo: i migliori cibi primaverili per dimagrire

Con il cambio di stagione e la primavera appena arrivata, è bene cambiare anche le proprie abitudini alimentari. Cominciare la dieta di marzo è sicuramente il modo adatto per essere in forma per queste belle giornate primaverili. In questo periodo, sono diversi i cibi da consumare che aiutano ad affrontare anche i malanni e cambi di stagione.

Dieta di marzo

In questo periodo si tende a preferire cibi e alimenti molto più freschi e leggeri in modo da realizzare delle ricette veramente buone per riuscire a dimagrire, ma con gusto e con piacere in tavola. Si consiglia di optare per alimenti che abbiano un ridotto contenuto energetico come verdure e ortaggi che aiutano a dimagrire, ma anche a saziarsi nel modo giusto.

Seguendo la dieta di marzo è possibile perdere fino a 2 kg in eccesso in modo da rimettersi in forma in occasione della prova costume. Seguire questo regime permette non solo di bruciare chili e calorie, ma anche depurare il corpo dalle scorie e le tossine che si sono accumulate in questo periodo.

Un regime perfetto per il periodo primaverile perché aiuta a dimagrire, depurarsi e disintossicarsi, in modo da essere perfette per la prova costume e avvicinarsi alla bella stagione e al periodo estivo.

Dieta di marzo: cibi dimagranti

Nella dieta di marzo ci sono alcuni alimenti che non possono assolutamente mancare e che aiutano a dimagrire e depurarsi nel modo migliore. Sono cibi che aiutano a sfruttare tutti i benefici e le proprietà in modo da riuscire ad avere un fisico sano e in forma. Un regime del genere aiuta a eliminare i rotolini in eccesso consumando alimenti sani e naturali.

Per chi vuole dimagrire non possono mancare gli spinaci da consumare sia crudi che cotti, magari con un filo di olio di oliva o del succo di limone. Gli agretti sono un cibo dimagrante ideale dal momento che hanno pochissime calorie e hanno sia una azione depurante che diuretica, oltre a contribuire a eliminare la ritenzione idrica e snelliscono sia le cosce che i glutei.

A queste verdure se ne aggiungono altre da portare in tavola nella dieta di marzo e che sono gli alimenti del benessere, quali broccoli, cicoria e anche cavolfiore. I carciofi e gli asparagi sono cibi dimagranti da inserire nel regime poiché eliminano le scorie e le tossine in eccesso aiutando a stimolare e rafforzare il metabolismo.

Non può mancare la frutta, ricca di fibre per sgonfiare la pancia e si consiglia di consumare alimenti quali kiwi, mele e anche le pere. Le fragole sono un alimento tipico del mese di marzo che stimolano la circolazione sanguigna e drenano i liquidi in eccesso. Si consiglia di abbinare la frutta e la verdura con carni bianche, proteine e anche pesce.

