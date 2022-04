Dieta di Megan Fox: i segreti del suo fisico dopo 3 figli

Con la dieta di Megan Fox si riesce a recuperare i chili accumulati durante la gravidanza e tornare ad avere un corpo snello, proprio come l'attrice.

Riuscire a perdere peso, soprattutto dopo la gravidanza non è facile e bisogna prestare attenzione all’alimentazione consumando cibi ipocalorici. Le donne che ci tengono a indossare nuovamente i jeans preferiti possono seguire la dieta di Megan Fox che è tornata in forma splendida, nonostante abbia dato alla luce tre figli.

Vediamo in cosa consiste il suo regime alimentare.

Dieta di Megan Fox

Attrice e modella di grande successo, per riuscire a mantenersi in forma dopo tre figli, Megan Fox ha deciso di seguire una dieta che, in poco tempo, l’ha aiutata a dimagrire e mostrare le sue curve perfette dopo la gravidanza.

Il segreto della sua forma fisica dipende da Harley Pasternak, un noto personal trainer che, con un regime specifico e tanto esercizio, le ha permesso di tornare ad avere un corpo tonico e attraente.

Il suo metodo ha aiutato moltissime dive di Hollywood a tornare in forma, come Jessica Alba e Gwyneth Paltrow, solo per citarne alcune.

La dieta di Megan Fox su basa sul metodo dei cinque fattori e, in cinque settimane, permette di ottenere risultati concreti e tangibili. comprende tre pasti principali e due intermedi quali spuntino di metà mattina e merenda. Mangia sano senza troppi grassi o carboidrati. Si nutre, come ha ammesso anche il suo compagno, di alimenti biologici e poveri di glutine.

Il menù della Fox comprende i seguenti nutrienti: proteine quali pollo e tacchino, pesce, carboidrati complessi, fibre, grassi sani e liquidi privi di zucchero. Ecco un esempio di menù della ideta di Megan Fox:

Colazione: tè non zuccherato

Spuntino: macedonia di frutta con yogurt

Pranzo: insalata di verdure e risotto ai funghi

Merenda: una pagnotta di farina di segale con del formaggio magro

Cena: insalata di verdure non amidacee e porridge.

Dieta di Megan Fox: proprietà

Un regime del genere va associato anche a una attività fisica che sia costante da praticare almeno per 25 minuti in modo regolare per cinque giorni a settimana. Un regime alimentare ricco di determinate proprietà e benefici per il benessere della salute e della forma fisica, in generale.

Inoltre, la dieta di Megan Fox è molto varia ed equilibrata, proprio per i vari piatti che è possibile consumare. Permette di mantenere il sollievo muscolare e una buona dose di proteine da osservare nella dieta. In questo modo riesce a essere energica e pronta per le mille attività nelle quali è impegnata, sia come mamma, modella e anche attrice.

Gli esercizi da aggiungere, non sono solo utili ed efficaci per perdere peso, ma anche per mantenere un corpo tonico proprio come la nota attrice. I pasti così suddivisi permettono di saziare e velocizzare il metabolismo che è fondamentale per diminuire i chili di troppo. Non segue un piano alimentare, ma sta molto attenta a ciò che consuma con pasti piccoli e variegati.

Come ha raccontato nelle interviste, in seguito alla nascita del figlio, l’attrice ha deciso di abolire i latticini e questo suo accorgimento ha contribuito a mantenere un fisico in perfetta forma grazie anche a una migliore efficacia del processo metabolico rapido che l’ha aiutata a perdere i chili accumulati durante la gravidanza.

