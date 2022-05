Dieta di Meghan Markle: come ha perso 12 chili

Seguire la dieta di Meghan Markle significa consumare alimenti di origine vegetale per un impatto migliore sul fisico, ma anche sul pianeta.

Per chi è sotto l’occhio del ciclone ogni giorno, non è facile vivere la propria vita. Meghan Markle, la duchessa del Sussex lo sa molto bene. Ultimamente è balzata alle cronache perché è riuscita a perdere 12 kg tornando in forma perfetta. Qui spieghiamo quale è la dieta di Meghan Markle e come ha fatto.

Dieta di Meghan Markle

Tutti la conoscono molto bene. Meghan Markle è la moglie del principe Harry e nota anche come attrice. Una donna di 37 anni che ha una linea invidiabile e che, per riuscire a mantenere il suo fisico perfetto, segue una dieta che le ha permesso di perdere fino a 12 kg sfoggiando una forma perfetta. Un po’ di tempo fa teneva anche un blog in cui forniva consigli sull’alimentazione.

La duchessa del Sussex è riuscita a perdere così tanti chili affidandosi a un esperto del settore che l’ha aiutata nel suo percorso di dimagrimento. Nonostante sia mamma di due bambini, è riuscita a mantenersi in forma seguendo dei rituali molto precisi. Comincia la giornata consumando dell’acqua calda insieme a del limone.

La colazione si basa su avena, latte di mandorla e banane. Durante il periodo della gravidanza è giunta a ingrassare e ora è tornata in forma perdendo ben 12 kg. Ama nutrirsi in modo sano, seguendo una alimentazione corretta a cui abbina anche tantissimo sport. Nella sua dieta riduce l’apporto sia della carne che del pesce.

La dieta prevede uno stile alimentare molto sano e salutare. Oltre alla colazione, gli spuntini di metà mattina sono a base di cereali e frutta fresca di stagione. Per il pranzo si concede della pasta con verdure e sashimi oppure dell’insalata con proteine vegetali e per la cena del pesce alla griglia accompagnato da verdure.

Dieta di Meghan Markle: benefici

La dieta seguita dalla duchessa del Sussex non è particolarmente rigida, anzi. Si tratta di un regime alimentare molto salutare in cui segue una alimentazione corretta e sana accompagnata anche da qualche sfizio e strappo alla regola che si concede ogni tanto e a cui non rinuncia. Un peccato di gola che sicuramente aiuta e non causa danni al suo fisico.

Come spiega anche nel blog sull’alimentazione che teneva fino a poco tempo fa, secondo lei, uno stile di vita sano e dei pasti equilibrati sono essenziali, non solo per quanto riguarda il fattore estetico, ma anche per un benessere a tutto tondo, quindi completo. Oltre alla dieta, pratica anche yoga in modo da avere benefici anche psicofisici.

Nel suo regime alimentare vi è il consumo di pochissima carne, che incide in maniera positiva sull’organismo, dal momento che permette anche di contrastare e debellare patologie molto serie e gravi, quali il cancro, il diabete e molto altro. Una dieta che ha benefici, non solo per il suo fisico, ma anche per il pianeta, per la sua sostenibilità.

Un regime flexitariano che mescola sia proteine animali, ma anche cibi di origine vegetale, insieme poi a legumi e cereali. Ogni prodotto di questa dieta che segue Meghan Markle è a km zero, quindi con nessun impatto sull’ambiente. Seguire un regime come il suo dona una pelle luminosa, oltre a rinforzare sia le unghie che i capelli per un corpo in salute dalla testa ai piedi.

