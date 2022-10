Dieta di Michelle Hunziker: come funziona l’antiage

La dieta di Michelle Hunziker aiuta a restare giovani e in forma. Scopriamo insieme quali sono i segreti della sua bellezza.

La dieta di Michelle Hunziker aiuta a perdere peso, restare in forma e combattere i segni che il passare del tempo lasica sulla pelle. Scopriamo insieme quali sono i vantaggi di questa dieta e come poterla seguire per essere sempre in forma.

Dieta di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker, splendida mamma e presto nonna, è sempre al centro dell’attenzione, non solo per quel che riguarda la sua vita privata e professionale, ma soprattutto per la sua perfetta forma fisica e per il fatto che il passare del tempo sembri non lasciare su di lei alcuna traccia, nonostante i sui 45 anni.

Il segreto di Michelle Hunziker è una sana e corretta alimentazione, tanta attività fisica, riposo e, di tanto in tanto, qualche sfizio.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, in cosa consiste la dieta di Michelle Hunziker, quali sono i suoi benefici sulla salute ed, eventualmente, se anche noi possiamo seguire la sua stessa dieta, per perdere peso ed essere sempre in perfetta forma fisica.

Dieta di Michelle Hunziker: benefici

Guai a mangiare solo un’insalatina! E’ questo quello che pensa Michelle Hunziker, nota conduttrice televisiva, di origine svizzera, affermata in Italia e anche all’estero.

Una sana e corretta alimentazione, associata all’esercizio fisico regolare, al riposo di qualità e alla concessione di qualche sfizio, ma una sola volta alla settimana, è il segreto di Michelle Hunziker per essere sempre bella ed energica, giovane e in perfetta forma fisica.

La sera, occasionalmente, la nota conduttrice televisiva non rinuncia mai ad un bicchiere di vino, mangia molta carne bianca e pesce, formaggi magri e uova, per ogni giorno della settimana, tranne uno, in cui si concede qualche sfizio.

Da sempre molto attenta anche all’attività fisica, che Michelle Hunziker pratica con regolarità, negli ultimi tempi, la presto nonna Michelle ha scoperto l’importanza delle arti marziali e la pesistica non solo per rafforzare la muscolatura, ma anche per mantenere una postura corretta.

Dieta di Michelle Hunziker: rimedio naturale

La dieta di Michelle Hunziker non è rigorosa e non conosce limiti di tempo. Noi tutti possiamo seguirla, l’importante è avere tenacia e disciplina, tenendo sempre bene a mente che non tutti possiamo raggiungere lo stesso obiettivo, nello stesso momento, perché ognuno di noi parte con una storia clinica e personale peculiare.

