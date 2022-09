Dieta di Monica Bellucci: come funziona la dieta dei 5 pasti

La dieta di Monica Bellucci le permette di mantenersi in forma assumendo cinque pasti, compreso la colazione, pranzo e cena e i due spuntini.

I personaggi dello spettacolo devono sempre mantenere una buona presenza e un fisico in forma per presenziare a eventi o presentazioni di film. Monica Bellucci lo sa molto bene al punto che, all’età di 57 anni, appare ancora in splendida forma. Qui proviamo a capire quale sia la dieta di Monica Bellucci e tutti i suoi segreti.

Dieta di Monica Bellucci

Monica Bellucci è una delle dive maggiormente amate e apprezzate. Ultimamente si è vista al Festival del Cinema di Venezia dove ha sfoggiato un fisico stupendo, grazie anche alla dieta che le segue che le permette di essere in forma in ogni momento e occasione. All’età di 57 anni, a breve ne compirà 58, rimane un modello di bellezza da emulare.

Da sempre, ammette di avere un rapporto sano con il suo corpo e il cibo, in generale. La sua dieta si basa su un regime e una alimentazione particolarmente varia, ma comunque ben bilanciata ed equilibrata. Un regime dove sta molto attenta alle porzioni e a quello che mangia, ma che non prevede molti sacrifici o rinunce.

Monica Bellucci segue infatti la classica dieta mediterranea che consta di ben 5 pasti da effettuare durante il corso della giornata, compresi due spuntini a metà mattina e nel pomeriggio e dei tre pasti quali la colazione, il pranzo e la cena. Un regime che è stato definito da molti come la dieta dei 5 pasti che l’attrice segue con ottimi risultati e vantaggi, come dimostra il suo fisico.

In una intervista che ha realizzato, la dieta di Monica Bellucci si basa su una alimentazione che comprende un po’ di tutto, senza essere troppo rigorosa: pesce, carne, ma anche pasta e verdure. Fa attenzione a non esagerare, ma non sa rinunciare a gli spaghetti, tipico pasto italiano, nonostante viva nella capitale francese da parecchio tempo.

Dieta di Monica Bellucci: benefici

Seguire la dieta di Monica Bellucci è molto facile proprio perché mangia di tutto, stando attenta alle porzioni e alla quantità dei cibi che assume in modo da non esagerare eccessivamente. Non è particolarmente ossessionata dalle diete e dal dimagrimento, in generale e mangia un po’ di tutto, segno di una alimentazione ben bilanciata.

Un regime a cui segue una attività fisica che ha iniziato a praticare subito dopo la gravidanza per tornare a essere in forma. Pratica nuoto e non il jogging perché le causa problemi alle articolazioni. Si allena in maniera leggera senza esagerare, proprio come con l’alimentazione che sa dosare molto bene.

Tende a rinunciare a qualcosa, anche se ama molto mangiare, come lei stessa si definisce e non vuole sacrificarsi, almeno nell’alimentazione. La dieta di Monica Bellucci è davvero all’insegna del buon raggiungimento della forma fisica con una attenzione ad alcuni alimenti che predilige al posto di altri.

Per colazione opta per cibi leggeri come una spremuta d’arancia o uno yogurt per poi correre sul set. In questo modo si tiene in forma splendente con risultati notevoli, come si evince dal suo fisico che continua a essere meta di molti ammiratori.

