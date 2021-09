Dieta di Nicole Kidman: il metodo 80/20

La dieta di Nicole Kidman si basa su un metodo che le permette di consumare cibi sani e nutrienti, ma anche concedersi qualche sfizio.

Per mantenersi in forma e stare bene, i personaggi dello spettacolo seguono una alimentazione e dei metodi particolarii per avere un fisico splendido per presenziare a varie feste e occasioni mondane. Nicole Kidman segue una dieta e un metodo molto particolare che le sta dando ottimi risultati. Vediamo quali sono e in cosa consiste, insieme ai vantaggi che apporta al fisico.

Dieta di Nicole Kidman

Vedendo le foto di Nicole Kidman, attrice e diva, ex moglie di Tom Cruise, ci si domanda quale sia il suo segreto per mantenere il fisico così in forma, nonostante il trascorrere del tempo. A differenza di molte sue colleghe, più che una dieta, sembra che la Kidman adotti un metodo molto particolare che le sta dando vari benefici permettendole non solo di mantenere un fisico tonico, ma anche di stare in salute.

La Kidman segue il metodo 80/20. Un regime alquanto particolare che consiste nel consumare cibi sani e ipocalorici per circa l’80% del tempo, mentre per il restante 20% è possibile concedersi qualche strappo alla regola e degli sfizi. Per esempio, una dieta da 2000 calorie è così suddivisa: 1600 per i cibi sani e nutrienti, mentre il restante 400 è dedicato a qualche cibo ricco di maggiori carboidrati.

Nella sua dieta, l’attrice si concede qualche strappo alla regola, proprio come vuole questo metodo. Infatti, l’attrice consuma del sandwich con carne affumicata o delle salsicce australiane, essendo lei originaria di quelle terre, panini con formaggio fuso, la pizza al tartufo, caappuccini ricchi di zucchero con il cioccolato sopra.

La Kidman segue questo metodo in modo molto particolare. Bilancia i vari alimenti: cibi grassi con frutta, verdura, ma anche grigliate di pesce. Inoltre, la sua dieta non si basa soltanto sul metodo 80/20, ma anche sull’attività fisica dal momento che pratica yoga e corsa. Non ama gli alcolici e preferisce mangiare un po’ di tutto, ma senza troppi sacrifici o rinunce.

Dieta di Nicole Kidman: benefici

Un metodo che apporta una serie di benefici. La dieta di Nicole Kidman permette anche di consumare determinati cibi maggiormente calorici non rinunciando alla forma fisica e riuscendo a mantenerla in modo sano e corretto. Inoltre, non ha particolari rinunce perché il metodo 80/20 permette di lasciarsi andare anche a stravizi e qualche strappo alla regola.

Una dieta che permette di saziarsi in modo da non abbuffarsi troppo ai pasti principali della giornata. Un metodo che permette di ottenere ottimi risultati, appagando la propria fame, ma anche saziandosi senza per questo rinunciare a determinati cibi solo perché sono particolarmente zuccherini. In questo modo anche seguire la dieta è più facile perché non si scende a compromessi o rinunce.

Una dieta apprezzata da molte colleghe della Kidman dal momento che permette di consumare alimenti sani e salutari, ma anche lasciarsi andare a tavola senza troppe rinunce o compromessi. È possibile perdere fino a 6 kg in poco tempo. Inoltre, se si vuole mangiare un pezzo di dolce è assolutamente possibile, ma senza esagerare.

Nessun alimento è messo al bando, ma risulta fondamentale sempre applicare le regole del metodo 80/20 cibandosi di alimenti sani.

