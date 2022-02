Dieta di Noemi: come ha perso 15 chili

La dieta di Noemi si basa su un regime che non prevede sacrifici o rinunce e che, tramite la corretta alimentazione e attività fisica, ha perso 15 kg.

La cantante Noemi si è esibita nella prima serata del Festival di Sanremo e ciò che colpisce di lei, oltre alla sua voce, è la sua forma fisica eccellente. La cantante ha un fisico tonico e snello, merito della dieta che le ha permesso di arrivare a perdere 15 kg. Nei prossimi paragrafi cerchiamo di capire quale è la sua alimentazione e i benefici.

Dieta di Noemi

Sul palco del festival di Sanremo dove si è esibita nella prima serata, ha avuto modo di sfoggiare il suo fisico splendido e la sua perfetta forma fisica. La cantante Noemi ha seguito infatti una dieta che, insieme alla giusta alimentazione e all’allenamento adatto, le ha permesso di perdere ben 15 kg, come dimostra il suo corpo e forma smagliante.

La cantante ha ammesso di aver seguito la dieta Meta che le ha permesso di modificare le sue abitudini alimentari. Meta è l’acronimo di Medical Education Trasnform Action, un metodo che combina attività fisica, alimentazione e anche supporto psicologico per ottenere ottimi risultati, proprio come è accaduto alla cantante Noemi.

Un regime alimentare che comprende 4 settimane di prova durante le quali è importante capire quanti e quali carboidrati siano necessari per il proprio fisico e fare in modo che il metabolismo funzioni nel modo migliore possibile. Non appena questa fase è finita, si passa a una seconda fase di 12 giorni con un consumo limitato di determinati alimenti seguita da due giorni con una alimentazione a base di carboidrati.

Noemi ha seguito una alimentazione molto sana ed equilibrata dove non si è privata di nulla. Una dieta che non comporta grandi sacrifici e rinunce e che prevede sempre cinque pasti al giorno. La dieta di Noemi consta di un regime da 1200 calorie che le ha permesso di perdere fino a 3 kg al mese. La cantante ha consumato pasta integrale insieme a delle verdure. Per la colazione una tazza di tè verde e dello yogurt magro.

Dieta di Noemi: benefici

Il regime seguito dalla cantante Noemi che l’ha aiutata a perdere 15 kg apparendo in perfetta forma sul palco dell’Ariston è stato frutto e studio di una dieta personalizzata e ideata per lei da un esperto del settore. La dieta di Noemi non è solo un regime per dimagrire e stare bene, ma anche un modo diverso e più sano per approcciarsi al cibo.

In base al parere dell’esperto che l’ha seguita, il dimagrimento vero e proprio della cantante è maturato nei primi mesi, considerati quelli maggiormente decisivi, per poi capire anche il suo approccio all’alimentazione e infine provare a cambiare le proprie abitudini alimentari, proprio come ha fatto guadagnandone in salute e bellezza.

Un regime alimentare equilibrato che non elimina gli sfizi, anzi, possono fare bene, ma vanno inseriti all’interno di una dieta che sia ben bilanciata a base di abitudini sane e non troppo restrittive. Per poter dimagrire 15 kg, come ha fatto Noemi, è molto importante associare alle buone abitudini, anche attività fisica come l’allenamento Tabata, molto intenso, ma dagli ottimi risultati.

La dieta Meta si distingue da altri regimi alimentari perché non punta a un taglio netto di calorie e carboidrati, ma si basa su una filosofia che abbraccia un concetto più ampio che riguarda l’accettazione di sé, del proprio corpo con i pregi e difetti. Il punto centrale non è tanto perdere i chili in eccesso, quanto riuscire a trovare un metodo che permetta di dimagrire attraverso l’attività fisica e una cura del proprio corpo in ogni aspetto per un benessere psicofisico.

