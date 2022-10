Dieta di novembre: come preparasi all’inverno con cibi sani

Le arance, gli agrumi, ma anche il radicchio e il cavolo sono i cibi sani che non possono mancare nella dieta di novembre per essere in forma.

Con il mese di novembre che sta per giungere, bisogna pensare maggiormente all’alimentazione e a quali cibi consumare in vista dell’inverno. Per essere pronti, la dieta di novembre è il giusto programma da seguire grazie ai tanti cibi da portare in tavola che sono ricchi di benefici e di vaie proprietà per l’organismo.

Dieta di novembre

In questo periodo dell’anno, complice anche il cambio dell’ora solare avvenuto nella giornata di sabato 29 ottobre, è molto importante prendersi cura di sé stessi evitando di accumulare chili in eccesso. Per questa ragione, può essere utile seguire la dieta di novembre anche per prepararsi all’inverno e al clima rigido.

Il passaggio dall’ora legale a quella solare, insieme a una serie di sintomi associati, come il sonno, ma anche la stanchezza, possono far accrescere il bisogno di mangiare dolci e carboidrati in eccesso. Seguire un regime che sia adatto al periodo sicuramente aiuta a tenersi in forma e prepararsi alla stagione invernale.

Molto importante nella dieta di novembre puntare a un regime e dei pasti che sazino in modo da dare tutte le energie e i nutrienti di cui si ha bisogno. Ovviamente, come ogni programma alimentare che si rispetti, è fondamentale fornire all’organismo i cinque pasti basilari: quindi la colazione, il pranzo e la cena, insieme ai due spuntini di metà mattina e pomeriggio.

Seguendo questo regime e programma alimentare è possibile dimagrire e riuscire a ridurre il peso in eccesso prima del periodo delle feste natalizie dove sicuramente si andrà incontro a bagordi e leccornie varie. Il mese di novembre è poi l’ideale per cominciare una alimentazione sana e ben bilanciata aiutando anche a depurare l’organismo.

Dieta di novembre: cibi di stagione

Sono tantissimi i cibi di stagione che si trovano nelle bancarelle dei supermercati o al mercato da inserire nella dieta di novembre e portare in tavola. Consumare determinati alimenti aiuta a disintossicare l’organismo, ma anche a tornare in forma riuscendo a combinare molto bene i vari cibi tra di loro. Si può mangiare un po’ di tutto, ma sempre stando attenti alle porzioni.

Sono diversi gli alimenti che, non solo aiutano a prepararsi all’inverno, ma che permettono anche di temprare il fisico dando vigore e forza alle ossa e alle articolazioni che sono più deboli in questo periodo. Un regime di circa 1400-1500 calorie da consumare al giorno è l’ideale e deve essere ricco di nutrienti, quali i kiwi, ricchi di fibre che favoriscono la motilità intestinale.

Si trovano poi alimenti come il cavolo e il cavolfiore che combattono la ritenzione idrica, oltre a essere poco calorico, ma anche tanto saziante al tempo stesso. I mandarini e le arance sono agrumi fondamentali nella dieta di novembre perché contengono tanta vitamina C che contrasta il raffreddore e gli altri malanni di stagione.

Non può poi mancare il radicchio che rinforza l’organismo e l’apparato immunitario, insieme al melograno con il quale preparare ottime centrifughe e anche frullati o spremute da consumare al mattino a colazione. La minestra e i passati di verdure, insieme alle zuppe, fanno bene al fisico e riscaldano dai climi freddi del periodo invernale.

Dieta di novembre: integratore naturale

