Dieta di novembre con zucca e cibi brucia grassi

La zucca, insieme ai funghi e al cavolo nero, è uno degli alimenti brucia grassi da inserire nella dieta di novembre per essere in forma.

Il mese di novembre porta sulla tavola tantissimi alimenti che sono gustosi, ma anche ottimi da assaporare perché aiutano a mantenersi in forma. Scopriamo insieme quali sono i migliori cibi brucia grassi da assumere nella dieta di novembre in modo da dimagrire e perdere peso con leggerezza e bontà.

Dieta di novembre

Il mese di novembre, appena iniziato, è particolarmente triste e anche uggioso. Per tornare in forma e prepararsi ai prossimi giorni e mesi, l’ideale è seguire una alimentazione che sia specifica e a base di cibi adatti al periodo. Per questo, la dieta di novembre è sicuramente l’ideale proprio per una serie di alimenti che sono presenti sulle tavole.

In questo periodo, non solo cambia il proprio stile di vita, ma anche le proprie abitudini alimentari. Basta seguire un regime e un programma alimentare che sia assolutamente bilanciato ed equilibrato, ma anche consono al periodo in modo da affrontare le sfide a tavola senza sgarri o troppi sensi di colpa.

Si compone di alimenti da portare in tavola che, oltre a facilitare la fase di dimagrimento, aiutano anche a supportare e dare benessere all’organismo, in generale. Sono cibi che saziano e che permettono di distribuire e pianificare bene le energie sia da un punto di vista mentale che lavorativo, ma anche inerente l’attività fisica.

In questo periodo è bene anche cercare di rinforzare le ossa e le articolazioni per proteggerle in vista delle temperature maggiormente rigide del periodo invernale. Non può poi mancare anche della sana attività fisica da accompagnare alla dieta di novembre, come aerobica, palestra ed esercizi per gli addominali, ecc.

.Dieta di novembre: i migliori cibi

Questo mese dell’anno porta sulla tavola tantissimi cibi colorati che sono utili da consumare poiché sciolgono i grassi in eccesso e la pancetta. Consumare determinati alimenti nella dieta di novembre permette di tornare in forma e prepararsi all’abbuffata del periodo natalizio in modo salutare e sano. Sono cibi che fanno risparmiare, ma anche ricchi di nutrienti come vitamine, fibre e sali minerali.

Il cibo simbolo del mese di novembre e non solo per la festa di Halloween è sicuramente la zucca, particolarmente versatile, che si presta a vari piatti e ricette. Inoltre, è di facile digeribilità e agevola il transito intestinale aiutando in una buona e corretta evacuazione. Insieme alla zucca, un altro alimento è il cavolo nero con il quale si può condire la pasta, ma anche preparare una deliziosa zuppa.

Non possono poi mancare nella dieta di novembre ortaggi quali carciofi, asparagi e finocchi che hanno proprietà detox e drenano i liquidi. Sono ottimi da consumare come contorno, magari del pesce, cos come i funghi, ricchi di proprietà e nutrienti, quali potassio, fosforo, zinco, selenio e zinco, insieme a vitamine D, K, B ed E.

Contengono pochissime calorie e sono ricchi di antiossidanti. Non bisogna poi dimenticare la frutta di stagione come il melograno che ha proprietà diuretiche e fa bruciare le calorie. Un alimento ottimo da consumare a fine pasto o anche in spremute o centrifughe.

Dieta di novembre: miglior integratore

Per riuscire a perdere peso ed essere in forma, alla dieta di novembre consigliamo anche di abbinare un piccolo aiuto per supportare il dimagrimento. Stiamo parlando di un integratore, molto efficace e consigliato da professionisti e consumatori per i risultati, ovvero Spirulina Ultra, un integratore a base naturale, sano e potente.

Sostiene il benessere dell’organismo aiutando a favorire un dimagrimento rapido e bilanciato. Un coadiuvante del dimagrimento che brucia le calorie in eccesso, stimola il metabolismo di lipidi e carboidrati, favorendo anche un miglioramento della fase digestiva e assimilazione selettiva degli alimenti. Placa la fame aiutando a saziarsi ed evitare di incorrere in eccessi.

Grazie ai suoi benefici è anche notificato direttamente dal ministero della salute come sicuro e attendibile.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Uno dei motivi alla base del successo di questo integratore è dovuto sicuramente alla sua componente, ovvero agli elementi naturali che vi sono al suo interno. Sono tutti ingredienti che facilitano il dimagrimento, che non pregiudicano la salute e sono privi di sostanze dannose. All’interno troviamo l’alga spirulina che combatte l’adipe in eccesso e il sovrappeso, bloccando le cellule adipose e la gymnema che equilibra il metabolismo di carboidrati e lipidi. Insieme a questi due ingredienti, anche il fosfato di calcio che aumenta l’efficacia proteggendo la pelle, i tendini e anche le ossa.

Due compresse al giorno da consumare mezz’ora prima dei pasti con dell’acqua sono la giusta dose.

Spirulina Ultra, essendo una formula originale ed esclusiva, non si ordina nei negozi o e-commerce, ma l’utente deve collegarsi qui alla pagina ufficiale del prodotto, inserire i dati nell’apposito modulo e rimanere in attesa della chiamata dell’operatore che andrà a confermare l’ordine. Si trova a un prezzo di 49.99€ per 8 confezioni con pagamento accettabile con Paypal, la carta di credito o contanti al corriere.

