Dieta di Orietta berti: coma ha fatto a perdere 10 chili

La dieta di Orietta Berti è un regime che le ha permesso di perdere 10 kg in due mesi consumando yogurt e altri alimenti ipocalorici.

Orietta Berti è un noto personaggio della televisione e della canzone italiana che piace molto a grandi e piccini. Ultimamente è balzata agli onori del gossip anche per la sua buona forma fisica che è riuscita a ottenere seguendo una dieta specifica . Vediamo quanti chili ha perso, in cosa consiste il suo regime alimentare e l’integratore da abbinare.

Dieta di Orietta Berti

La signora della canzone italiana si presentata all’ultimo Festival di Sanremo e anche nei vari salotti televisivi in ottima forma. Oggi il suo brano insieme a Fedez e ad Achille Lauro è in vetta alle classifiche. Insomma sta vivendo un bel momento, non solo professionale, ma anche fisicamente dal momento che ha perso circa 10 kg tornando in forma perfetta.

Proprio per i suoi tanti fan e per essere d’aiuto a chi vuole perdere peso in modo efficace ha deciso di condividere i segreti della sua forma fisica. Una dieta equilibrata e bilanciata che le ha permesso di tornare in forma, ma anche di perdere circa 10 kg in due mesi, quindi un tempo considerevole per eliminare i chili di troppo che la facevano sentire a disagio.

Orietta Berti, proprio come molti altri, è in lotta da tempo, con il sovrappeso e come ha più volte raccontato, per tornare in forma, ha seguito una dieta personalizzata che ha ideato per lei il Prof. Sorrentino. Proprio grazie a questo regime è tornata in splendida forma essendo anche uno sprone a chi vuole perdere peso in maniera efficace e salutare al tempo stesso.

Ha raccontato di avere anche avuto problemi proprio a causa del peso e di quei 10 kg in più che oggi è riuscita a perdere. L’unico sgarro, come racconta, riguardante la sua dieta era il consumo di cioccolato dal momento che era previsto soltanto fondente, ma non amandolo particolarmente, ha deciso di consumare yogurt magro.

Dieta di Orietta Berti: istruzioni

Per tornare in forma e perdere 10 kg, Orietta Berti ha seguito una dieta molto rigida e restrittiva, che ha stabilito per lei il prof. Sorrentino. Non è un regime alimentare fai da te, anzi, ma ha deciso di rivolgersi a un esperto del settore per poter dimagrire in maniera efficiente e salutare. Un regime in cui non manca lo yogurt, soprattutto magro che permette di riempire i buchi di stomaco e saziarsi.

Consumare un alimento come lo yogurt è fondamentale, non solo per il senso di sazietà, ma anche perché può essere considerato un ottimo spuntino di metà mattina o del pomeriggio oppure sostituire il pranzo e la cena, proprio come ha fatto Orietta Berti. Ha poche calorie e tanti benefici, per cui si integra perfettamente nelle diete ipocaloriche.

Inoltre, ha un potere saziante nettamente migliore del latte e ve ne sono diversi tipi: con o senza lattosio, alla frutta e con i cereali in modo da scegliere quello che più piace. Un alimento come lo yogurt aiuta a regolare la motilità intestinale. Insomma, non può mancare nella dieta della cantante questo cibo.

Ovviamente nella sua dieta sono stati eliminati anche tutti quegli alimenti dannosi, quali formaggi, fritture, insaccati, ma anche dolci, salse a base di panna e alcolici. Il menù della nota cantante prevede uno yogurt e un frutto a colazione, mentre il pranzo è a base di pasta o riso insieme a delle verdure, la cena si può consumare a scelta della carne o del pesce.

