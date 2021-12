Dieta di Orietta Berti: come ha perso 10 chili

La dieta è la soluzione migliore per la perdita di peso e il mantenimento del peso forma. Scopriamo i benefici di quella seguita da Orietta Berti.

La dieta è la soluzione migliore alla quale ricorrere per perdere peso, restare in forma e preservare il benessere psicofisico del proprio organismo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le proprietà e i benefici di quella seguita da Orietta Berti.

Dieta di Orietta Berti

Nell’ultimo anno, la stampa è tornata ad interessarsi ad Orietta Berti, lo scorso anno per la sua partecipazione a Sanremo, l’estate scorsa per i suoi successi discografici, di recente, per la sua perfetta forma fisica, invidiabile da chiunque. La cantante ha precisato che, negli anni, ha sempre cercato di prestare attenzione alla sua forma fisica, ma in vano. La sua tenacia, tuttavia, le hanno permesso di scoprire e seguire, proprio di recente, la dieta del dottor Sorrentino.

Dietologo di grande fama, il dottor Sorrentino ha realizzato per Orietta Berti un programma alimentare personalizzato, che si ispira alla dieta Mediterranea, ma che prevede una consumazione minore di grassi e proteine animali. La dieta prevede una cena abbondante ed un pranzo leggero, in modo tale da andare incontro alle esigenze di tutte quelle persone che, all’ora di pranzo, sono fuori per lavoro, proprio come accade ad Orietta Berti. La colazione prevede la consumazione di uno yogurt o un formaggio magri, oppure, un frutto. Per spegnere la fame, durante le pause, è consentita la consumazione di carote o verdure crude, a cena (o a pranzo) pasta o riso integrali, accompagnati da verdure cotte al forno o al vapore. Anche i secondi devono essere preferibilmente cotti in forno o al vapore.

Dieta di Orietta Berti: proprietà

Con la dieta del dottor Sorrentino, Orietta Berti ha dichiarato di aver perduto quasi 10 chili in soli due mesi. Tuttavia, la cantante ha anche precisato di aver dedicato molto tempo all’attività fisica, con delle passeggiate all’aria aperta o sul tapis roulant.

Poiché si ispira alla dieta Mediterranea e poggia su principi e programmi flessibili, la dieta che ha seguito Orietta Berti, supportata da un’attività fisica regolare e per nulla estenuante, è semplice da seguire e perfetta per chi ha bisogno di perdere peso, ma non ha particolari problemi di salute o esigenze alimentari specifiche.

Una dieta sana ed equilibrata, come quella seguita dalla cantante, favorisce la perdita di peso, il monitoraggio del peso forma e la preservazione del benessere psicofisico del proprio organismo.

Dieta di Orietta Berti integratore

Aloe Vera Slim è il primo integratore alimentare, naturale e biologico, da abbinare alla dieta, affinché stimolare il corretto funzionamento del proprio organismo e spingere così ad una perdita di peso rapida ed effettiva.

E’ attualmente l’integratore naturale più utilizzato grazie ai risultati ottenibili e alla mancanza di controindicazioni. Inoltre è notificato dal ministero della salute come sicuro e attendibile. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Aloe Vera Slim:

l’ Aloe Vera Slim , il miglior alleato per la funzionalità epatica e digestiva, essenziale per la regolarizzazione dell’attività intestinale e la corretta stimolazione dei processi metabolici dell’organismo, per una perdita di peso spontanea e naturale;

, il miglior alleato per la funzionalità epatica e digestiva, essenziale per la regolarizzazione dell’attività intestinale e la corretta stimolazione dei processi metabolici dell’organismo, per una perdita di peso spontanea e naturale; il Tè Verde, essenziale per recuperare il peso forma ottimale nel minor tempo possibile, stimolare la corretta funzione metabolica dell’organismo e favorire l’eliminazione delle calorie in eccesso anche quando si è a riposo.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Aloe Vera Slim è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Aloe Vera Slim è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, il prodotto è in promozione e si possono acquistare quattro confezioni a 49,99 € invece di 200€. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può scegliere il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.