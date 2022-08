Dieta di Ornella Muti: la sua dieta a 67 anni

La dieta di Ornella Muti è a base di un regime in cui consuma tantissima frutta e verdura, limitando i carboidrati e usa le spezie per depurarsi.

Ornella Muti è una donna di 67 anni molto ambita e amata. Nonostante il tempo che passa, l’attrice riesce a mostrarsi sempre in forma come dimostrano le foto che pubblica sui social. Il merito è sicuramente della dieta che l’attrice segue e che, nei paragrafi a seguire, proviamo a spiegare in modo da capire in cosa consiste.

Dieta di Ornella Muti

Ornella Muti è una delle attrici più belle e talentuose del cinema italiano. Nonostante appartenga alla fascia over 60, sembra che il tempo non sia mai passato per lei. Infatti, l’attrice e showgirl riesce a mantenersi in forma nonostante il passare degli anni. A confermare il suo splendido stato di forma, vi sono le foto pubblicate sul suo profilo social insieme alla figlia Naike.

Madre e figlia sfoggiano spesso sui social il loro fisico che mantengono in buona forma grazie a una dieta che entrambe seguono. Come hanno più volte raccontato, l’alimentazione occupa un ruolo basilare nelle loro vite e ci tengono particolarmente. Proprio il modo in cui si alimentano è alla base del loro fisico.

In una intervista rilasciata un po’ di tempo fa, Naike aveva raccontato che la madre è sempre a dieta. Ha cominciato a mantenersi in forma sin da quando aveva 15 anni. Inizialmente consumava soltanto alimenti macrobiotici, escludendo condimenti come olio e sale, ma con il passare del tempo, ha cambiato tipo di alimentazione.

Oggi Ornella Muti segue una dieta con pochissimi carboidrati e cerca di abbinare i vari cibi in modo da avere un menù completo a ogni pasto. Non esagera con i condimenti. La frutta e la verdura, così come spezie quali la curcuma sono alla base del suo regime alimentare. Inoltre, lei e la figlia praticano anche yoga per un buon rapporto psicofisico.

Dieta di Ornella Muti: benefici

Il suo fisico sempre in forma che sfoggia anche sui social è sicuramente il frutto di tanto lavoro e dedizione, a cominciare dalla dieta che Ornella Muti segue e dall’attenzione che riserva all’attività fisica. Un regime come quello seguito dall’attrice permette di depurarsi e di disintossicarsi. Inoltre, il fatto che non usi olio e sale l’aiuta a evitare inestetismi come la buccia d’arancia.

Alcune volte, riesce a concedersi qualche peccato di gola, ma facendo sempre attenzione a non esagerare e limitando le porzioni di ciò che mangia. Un regime che si basa sulla rotazione dei vari alimenti dove riduce il consumo dei carboidrati, quindi pane e pasta, optando per alimenti più naturali e ipocalorici.

Nella sua dieta non mancano frutta e verdura che l’aiutano a disintossicarsi e che sono alimenti fondamentali per riuscire a eliminare le tossine e le scorie in eccesso dell’organismo. Al posto del sale e dell’olio, opta per le spezie con le quali insaporisce i piatti. Una spezia come la curcuma ha proprietà depuranti e l’aiuta a mantenere il suo fisico.

Inoltre, seguire una dieta come quella di Ornella Muti aiuta, non solo a mantenersi in forma e depurarsi, ma anche a migliorare l’attività intestinale abbassando le difese immunitarie. Con un po’ di costanza e dedizione, ognuno può ottenere gli stessi identici risultati e benefici.

