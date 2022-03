Dieta di Pasqua: come prepararsi alle festività

Cercare di ridurre il consumo di carboidrati, evitando il dolce, è uno dei possibili consigli da seguire nella dieta di Pasqua per tornare in forma.

Il periodo pasquale con dolci e pranzi con parenti e amici sta per giungere. Per evitare di ingrassare ed essere troppo appesantiti dai piatti che si porteranno in tavola, la dieta di Pasqua può essere il regime migliore da seguire in modo da rimanere leggeri e non concedersi a troppi stravizi. Vediamo come seguirla e prepararsi così a questa festività senza troppi eccessi.

Dieta di Pasqua

Tra uova di Pasqua e carne d’agnello, diventa difficile riuscire a tenersi in forma. Seguire la dieta di Pasqua significa riuscire a mantenersi in forma in modo da non andare troppo incontro a stravizi o eccessi. I giorni di festa sono molto difficili dal momento che in quei giorni si tende a consumare eccessive calorie.

Si consiglia di scegliere di consumare prodotti di qualità che siano sani e ben bilanciati. Il metodo di cottura migliore per un piatto come l’agnello che è il simbolo di questa festività rimane arrosto, bollito oppure alla griglia. Gli esperti consigliano di non eccedere troppo, ma di moderarsi con le porzioni e le quantità.

Si può stare attenti a non eccedere optando per delle strategie che possano aiutare a limitare i danni. Dal momento che i piatti in questi giorni sono ricchi di calorie e di carboidrati, sarebbe importante cercare di limitare questi nutrienti nella dieta di Pasqua.

Per esempio, sarebbe utile evitare due porzioni di carboidrati in quanto ricchi di grassi. Se si mangia un piatto di pasta, sarebbe utile non toccare il pane. A un piatto di carne come contorno si potrebbe aggiungere delle verdure crude oppure una insalata o un pinzimonio per stare in forma e leggeri, considerando anche che le verdure fanno bene e contengono tutti i nutrienti necessari.

Dieta di Pasqua: consigli

Per seguire in modo corretto la dieta di Pasqua ed essere leggeri, senza appesantirsi troppo, è molto utile seguire alcuni consigli e suggerimenti che possano aiutare a tenersi in forma e non perdere la linea senza troppi sensi di colpa e sacrifici.

Si consiglia di evitare il dolce in modo da non aggiungere zuccheri e prediligere, un dessert a base di frutta di stagione quale fragole, frutti di bosco e kiwi possibilmente al naturale senza aggiungere ulteriori zuccheri.

Per coloro che non sanno proprio resistere al dolce come una fetta di colomba è possibile optare per della frutta con gelato, ma senza consumare il pane in modo da non aggiungere ulteriori carboidrati.

Per coloro che si sentono particolarmente appesantiti dalla cena di Pasqua è consigliabile tenersi leggere e consumare una insalata di finocchi e ananas per stimolare la diuresi oppure del carciofo e della macedonia per far lavorare nel modo migliore il fegato.

Dieta di Pasqua: integratore

