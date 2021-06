La dieta di Platinette è molto rigida, ma gli ha permesso di arrivare a perdere parecchi chili di troppo conquistando una forma smagliante.

Platinette è un personaggio molto apprezzato e noto che ha fatto parlare di sé ultimamente anche per come è riuscito a tornare in forma smagliante. Vediamo quali sono i segreti della dieta di Platinette e come ha fatto a perdere tutti quei chili in eccesso.

Dieta di Platinette

Platinette è il nome d’arte di Mauro Coruzzi, un personaggio eclettico in quanto è conduttore televisivo e radiofonico, oltre che scrittore di libri. Ultimamente, nelle varie trasmissioni in cui è spesso ospite, è apparso in forma smagliante. La dieta di Platinette gli ha permesso di perdere diversi chili in eccesso e taglie riuscendo a vivere con più tranquillità il rapporto con se stesso.

Perdere peso è difficile per tutti, ma per Platinette rappresenta un ostacolo insormontabile in quanto ha dovuto anche lottare con un disturbo di cui soffre da diverso tempo. Il segreto della dieta di Platinette consiste in una alimentazione sana accompagnata da una attività fisica regolare che gli ha permesso di perdere i troppi chili in eccesso.

Una dieta molto rigida, ma particolarmente efficace per cui si è affidato a un buon esperto del settore, proprio come dovrebbe fare chiunque decida di mettersi a dieta. La dieta di Platinette gli ha permesso di perdere tra i 60 e i 70 kg circa in un anno e mezzo. Un percorso dietetico che si suddivide in vari passaggi.

In seguito a una fase iniziale composta da digiuni depurativi che gli ha fatto perdere 30 kg, ha cominciato ad assumere alimenti liquidi e cremosi permettendogli di raggiungere la forma di oggi. In un secondo momento, ha introdotto delle pietanze che lo hanno aiutato a perdere peso in modo sano. La dieta di Platinette è a base di proteine e liquidi a cui sono stati aggiunti alimenti maggiormente consistenti.

Ecco un esempio della dieta di Platinette:

Colazione: tisana o spremuta di frutta senza zucchero

Spuntino: frullato di frutta

Pranzo: passato di verdure a foglia verde

Merenda: centrifugato di verdure

Cena: passato di verdure.

Dieta di Platinette: benefici

Un regime che aiuta a dimagrire e perdere peso, rispettando sempre le quantità e le porzioni dei vari alimenti senza mai abbuffarsi, proprio come ha fatto il noto personaggio televisivo. A una alimentazione sana e bilanciata, la dieta di Platinette prevede anche una buona attività fisica. Molto importante in questo regime praticare sport, quale bicicletta e cyclette, che aiutano a bruciare calorie e ottenere risultati importanti.

Un regime molto rigido e restrittivo che necessita di attenzione e dedizione, che sono alla base della dieta di Platinette e quindi fondamentali per il percorso di dimagrimento. Una dieta che gli ha permesso di saziarsi e ridurre il senso di fame. Un percorso di dimagrimento che permette di guadagnare agilità, salute e uno stile di vita maggiormente sano.

Un regime depurativo che permette di liberarsi dalle scorie e tossine in eccesso e che prevede il consumo di alimenti detox e depurativi per riuscire a perdere peso in modo sano. Una dieta che è ricca di vitamine e sali minerali in cui sono totalmente esclusi i carboidrati.

Soltanto in un secondo momento, ha aggiunto carboidrati e alimenti di origine animale alla sua dieta. Un regime dietetico che porta a mangiare un po’ di tutto, ma stando attenti alle calorie e alle porzioni dei vari alimenti che si consumano.



Dieta di Platinette: miglior integratore

Dal momento che cominciare un percorso dietetico non è affatto semplice, spesso si ha bisogno di un piccolo aiuto e in questo caso giungono in soccorso gli integratori alimentari. Tra i tanti, il migliore da aggiungere alla dieta per dimagrire è Aloe Vera Slim, un integratore made in Italy raccomandato da esperti e consumatori, come si legge anche dalle testimonianze in merito.

Un integratore notificato al Ministero della Salute e molto noto per le sue proprietà. Infatti, accelera il metabolismo aiutando a bruciare le calorie e migliorare l’assimilazione digestiva. Sazia e riduce il senso di fame, oltre a depurare il fegato, i reni e anche l’intestino, in modo da mantenere la forma a lungo. Per chi volesse sapere di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore particolarmente raccomandato in quanto rispetto ad altri che si trovano in commercio non ha particolari controindicazioni o effetti collaterali, dal momento che si basa sui seguenti componenti naturali che sono:

Aloe vera: una pianta che dà il nome al prodotto, migliora la funzione epatica e digestiva, blocca il senso di fame e drena i liquidi in eccesso

una pianta che dà il nome al prodotto, migliora la funzione epatica e digestiva, blocca il senso di fame e drena i liquidi in eccesso Tè verde: un brucia grassi naturale che è ricco di antiossidanti e aiuta a perdere peso, oltre che raggiungere la forma che si desidera.

Sono due ingredienti particolarmente efficaci nella lotta ai chili di troppo dal momento che eliminano le scorie e tossine che sono di ostacolo al dimagrimento naturale. Si consiglia di assumerne una o due compresse dopo i pasti con un bicchiere d’acqua naturale per attaccare i cumuli adiposi e impedire che possano formarsi in un secondo momento.

Essendo Aloe Vera Slim esclusivo e originale, non si può comprare nei siti di e-commerce o negozi fisici. Il cliente interessato a questo integratore deve digitare il sito ufficiale del prodotto, compilare il form nella sezione specifica con i propri dati e inviarlo. Un integratore che è in offerta promozionale al costo di 49,99€ per 4 confezioni (invece di 200€) con la spedizione gratis. Il pagamento si effettua con carta di credito, Paypal o anche in contanti al corriere al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.