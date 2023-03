Dieta di primavera: i migliori cibi detox

Il periodo invernale ha lasciato tantissime scorie e tossine, oltre all’aumento di peso che si è depositato nei punti critici. Per cercare di tornare in forma, la dieta di primavera è il regime indicato anche per via dei tanti alimenti da consumare e portare in tavola in questa stagione. Vediamo gli alimenti detox da consumare per depurarsi.

Dieta di primavera

Con l’inverno e le giornate soleggiate che stanno arrivando, il corpo, l’organismo ha bisogno di adattarsi alla nuova stagione e ai nuovi cambiamenti. per prepararsi nel modo migliore alla nuova stagione, la dieta di primavera è il regime ideale per tornare in forma e anche essere pronti per accogliere le giornate all’aria aperta.

Permette di prepararsi a questo periodo poiché si tratta di un regime sano e naturale, oltre che depurante. Non impone o prevede eccessive rinunce o sacrifici dal momento che, l’obiettivo non è soltanto dimagrire e perdere peso, ma anche depurarsi e disintossicarsi dalle scorie che si sono accumulate durante il periodo invernale.

Un regime che è possibile seguire anche per un mese, ma bisogna poi fare attenzione a determinati accorgimenti e consigli in modo da continuare e proseguire per il proprio benessere adottando così una consapevolezza alimentare specifica per questo periodo. Un programma alimentare nel quale si consumano alimenti ipocalorici che aiutano a depurare e dimagrire.

Si consiglia, nella dieta di primavera di bere molto, idratandosi a sufficienza dal momento che una buona depurazione giunge anche attraverso l’acqua. Ottime anche le tisane snellenti diuretiche, le acque aromatizzate, compreso gli estratti di frutta e verdura e le centrifughe. Oltre a questo regime, è bene anche praticare attività fisica.

Dieta di primavera: cibi detox

In questo tipo di programma dietetico, si cerca di evitare i cibi eccessivamente calorici di cui si è abusato durante la stagione invernale optando per cibi che siano nutrienti e che permettano anche di depurarsi in modo corretto. Nella dieta di primavera sono inclusi alimenti tipici della stagione che abbiano un effetto detox favorendo così la diuresi.

Si sfruttano le proprietà e le sostanze nutritive dei vari alimenti in modo da affrontare il passaggio dal periodo invernale al primaverile con l’obiettivo, non solo di eliminare le scorie e le tossine, ma anche di dimagrire e perdere così peso in eccesso. Un regime ipocalorico e sano, oltre che leggero dove si consumano cibi freschi.

Si raccomanda di consumare soprattutto frutta e verdura che abbiano proprietà depurative e diuretiche con cui riempire le proprie tavole a pranzo o a cena. I ravanelli, gli asparagi, insieme agli agretti, compreso le fragole sono cibi che non possono mancare. Le bietole, le zucchine che sono poco caloriche e digeribili sono alimenti con cui preparare ottime insalate.

La valeriana e il lattughino sono ricchi di fibre, mentre la rucola da gustare con un filo di limone e di olio d’oliva ha proprietà depuranti e detox. Per quanto riguarda la frutta, è tempo di fragole e ciliegie che sono ricche di vari nutrienti dalle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

Dieta di primavera: integratore

Riuscire a perdere peso non sempre è facile, ma alla dieta di primavera per depurarsi si consiglia di integrare l’alimentazione con una formula alimentare che ha proprietà depuranti. Un prodotto a base naturale come Spirulina Ultra fornisce tutti gli elementi utili per riuscire a dimagrire e perdere così i chili in eccesso.

Un integratore che, grazie all’azione dei componenti naturali al suo interno, contribuisce al miglioramento della forma fisica. Infatti, si basa su elementi privi di controindicazioni ed effetti collaterali come l’alga spirulina che blocca i grassi impedendo che si formino e la gymnema che regola il metabolismo di lipidi e carboidrati placando la fame, aiutano a dimagrire in modo naturale e sano.

Una formula alimentare raccomandata anche dai consumatori e ideata dagli esperti perché efficace e funzionale ai fini del dimagrimento dal momento che elimina le calorie e i chili in più, stimola il metabolismo aiutando a smaltire i grassi. Inoltre, favorisce la depurazione e sazia senza abbuffarsi eccessivamente o eccedere ai pasti.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Sono consigliate fino a due compresse da assumere con acqua prima del pranzo o della cena in modo da liberarsi dai chili di troppo e agire in maniera immediata.

Questo integratore, per la sua formula esclusiva e originale, non è in vendita online o nei negozi, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto dove si compila il modulo in fondo alla pagina con le informazioni personali usufruendo così della promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra a 49,99€ invece di 200 con pagamento disponibile alla consegna in contanti, con Paypal o carta di credito.

