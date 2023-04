Dieta di primavera: i migliori cibi di stagione

Le fragole, le verdure a foglia verde, ma anche i ravanelli sono cibi di stagione da inserire nella dieta di primavera per tornare in forma.

Il periodo primaverile, iniziato da un paio di settimane, porta sicuramente nuova vitalità ed energia. Questa stagione è anche l’occasione per provare a rimettersi in forma e la dieta di primavera è sicuramente la soluzione ideale in vista della stagione estiva. Vediamo quali cibi consumare e come integrarli nel programma alimentare.

Dieta di primavera

Un regime del genere permette di essere in forma nel modo giusto e in salute per arrivare in forma perfetta all’appuntamento con l’estate e la prova costume. Seguire la dieta di primavera significa optare per un regime equilibrato e bilanciato, senza troppi sforzi e con i giusti nutrienti da portare in tavola.

Un programma dimagrante del genere aiuta sicuramente a velocizzare il metabolismo in modo da bruciare le giuste calorie che consentano di tornare in forma fisicamente. Si tratta di un regime particolarmente indicato perché ben si adatta sia al calendario, ma anche all’organismo.

Con la dieta di primavera è possibile eliminare le tossine e le scorie, compreso i liquidi che si sono accumulati durante la stagione invernale in modo da affrontare al meglio questo periodo, ma anche la fase estiva. Questo regime dimagrante permette anche di combattere e contrastare la stanchezza che il cambio di stagione inevitabilmente comporta.

Per seguire questo tipo di regime dimagrante, è sempre bene ascoltare e chiedere consiglio a un esperto del settore per ottenere così i giusti risultati ed essere in un buon stato di benessere psicofisico. Con questo regime, è possibile dimagrire fino a 3-4 chili in un mese circa.

Dieta di primavera: cibi di stagione

Per riuscire a ottenere i massimi risultati dalla dieta di primavera, occorre cambiare il proprio regime alimentare apportando una serie di cambiamenti, a cominciare dalla tavola. Per cominciare, è bene andare al mercato o al supermercato e fare scorta di una serie di alimenti tipici di questo periodo che possano aiutare a tornare in forma.

Si consiglia di prediligere alimenti come frutta e verdura di stagione che, essendo ricchi di nutrienti, forniscono la giusta dose di energia e vitalità di cui l’organismo ha bisogno per tornare in forma. In questo periodo, sono diversi infatti gli alimenti che compaiono nelle bancarelle e che sono considerati ottimi alleati per il raggiungimento della forma fisica.

Non può assolutamente mancare la vitamina B che è presente soprattutto nelle verdure a foglia verde che sono anche ricche di antiossidanti. Indispensabili sono anche i legumi che vanno a rafforzare il sistema immunitario. Non possono poi mancare gli agrumi, gli spinaci i pomodori o i peperoni verdi e il cavolfiore.

I ravanelli sono un alimento adatto da inserire nella dieta di primavera perché eliminano e sciolgono i grassi in eccesso. Si possono poi consumare in vari modi: tagliati a fette, crudi oppure in insalata con un filo di olio. I carciofi hanno proprietà drenanti e disintossicanti così come le fragole che sono un alimento tipico di questo periodo da consumare in una macedonia di frutta con del succo di limone.

Dieta di primavera: integratore naturale

Tornare in forma non è mai semplice e, alla dieta di primavera, è possibile aggiungere un piccolo supporto come Spirulina Ultra, un integratore naturale che sta ottenendo grandi consensi, come consigliato da esperti e consumatori. La sua efficacia gli ha permesso di ottenere l’approvazione da parte del Ministero della Salute.

Una formula naturale che è consigliata a tutti coloro che vogliono perdere peso in maniera naturale e sana. Questo integratore, di origine italiana, in vendita in compresse, aiuta a bruciare ed eliminare le calorie anche nella fase di riposo. Dà la giusta spinta al metabolismo affinché permetta di dimagrire rapidamente, controlla la fame e smaltisce i grassi in eccesso.

A differenza di altri integratori che è possibile trovare in commercio, Spirulina Ultra si contraddistingue perché è a base di componenti naturali che risultano essere privi di qualsiasi sostanza nociva per l’organismo. Una formula alimentare che si compone di principi attivi come l’alga spirulina che attacca i depositi di grasso impedendo che vadano a depositarsi nei punti critici e la gymnema che stimola il metabolismo lipidico e dei carboidrati diminuendo così la fame evitando di abbuffarsi.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Gli stessi nutrizionisti consigliano di assumerne fino a due compresse giornaliere, poco prima dei pasti, con un bicchiere di acqua per verificare subito i risultati che può fornire.

Questo integratore, per la sua esclusività e originalità, non è possibile ordinarlo nei negozi fisici o nei siti internet. L’unico modo che ha il consumatore per poterlo ordinare è tramite il sito ufficiale del prodotto dove inserendo i propri dati si può approfittare della promozione di quattro confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ anziché 200 con pagamento anticipato tramite PayPal e carta di credito oppure in consegna, nella formula del contrassegno, al corriere in contanti.

