Dieta di Romina Power: come ha fatto a tornare in forma

La Dieta di Romina Power è semplice da seguire e perfetta per perdere peso nell'immediato. Scopriamo insieme come funziona.

Una dieta è l’insieme di una serie di abitudini corrette e rivisitate, affinché perdere peso e restare in forma nel tempo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quale, tra i diversi tipi che il mercato propone, sia la migliore da seguire.

Dieta di Romina Power

Da sempre e per sempre una delle donne più amate e apprezzate dello spettacolo italiano, negli ultimi giorni, abbiamo sentito parlare molto spesso di Romina Power soprattutto per la sua ritrovata forma fisica.

Seguita da un professionista, la stessa artista, stanca dei chili accumulati, ha dichiarato di aver seguito una dieta veloce, che le ha permesso di perdere i suoi chili in eccesso, facendole ritrovare la perfetta forma fisica di un tempo.

Dieta di Romina Power: benefici

Premesso che una dieta veloce favorisce una perdita di peso immediata, ma non garantisce il mantenimento del peso forma ottimale nel tempo, e che questa dovrebbe essere seguita sotto l’attenzione di un medico specialista, questa tipologia di dieta non può essere seguita da tutti e, soprattutto, non può essere seguita per un periodo di tempo lungo.

Grazie alla dieta dei dodici giorni, Romina Power ha dichiarato di aver perso sei chili semplicemente nutrendosi di frullati, smoothie, zuppe, brodo ed altri alimenti, assunti in forma liquida, in parte per variegare l’assimilazione dei nutrienti, in parte come forma proteica o alternativa al pasto.

Dieta di Romina Power: miglior integratore

Le diete veloci sono ottime per perdere peso nell’immediato, ma per mantenere nel tempo il risultato raggiunto è necessario seguire un regime alimentare più equilibrato, alternato ad attività fisica regolare e l’assunzione di un buon integratore alimentare, come Piperina & Curcuma Plus, il cui obiettivo è quello di stimolare naturalmente il metabolismo in modo tale da favorire la perdita di peso e il mantenimento, nel tempo, del peso forma ottimale.

Questo integratore naturale è al momento il più abbinato nelle varie diete dimagranti, grazie ai benefici e alla sicurezza d’uso. Infatti è anche notificato dal ministero della salute come sicuro, funzionale e attendibile. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Piperina & Curcuma Plus:

la Piperina , l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso;

, l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso; la Curcuma , essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino;

, essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino; il Silicio Colloidale, essenziale per la salvaguardia della salute delle ossa, della pelle e dei tendini, ma anche e soprattutto per la sua capacità di potenziare l’azione benefica di curcuma e piperina.

Si consiglia di non assumere Piperina & Curcuma Plus in gravidanza e allattamento, nel caso di malattie del tratto renale, epatico e gastrointestinale e, infine, nel caso di minore età.

L’assunzione regolare di Piperina & Curcuma Plus, durante una dieta, garantisce:

la perdita di peso

il buon umore per affrontare la giornata

l’energia necessaria all’organismo per funzionare correttamente

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Piperina & Curcuma Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare la confezione è sufficiente compilare il modulo di acquisto. Un operatore vi ricontatterà e, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Attualmente, Piperina & Curcuma Plus è in promozione e si possono acquistare quattro confezioni a 49,00 € (invece di 120€). Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.