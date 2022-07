Dieta di Sabrina Ferilli: i segreti della sua forma fisica a 58 anni

Un allenamento come lo strike zone, un composto a base di avena, sono alcuni dei segreti della dieta e della forma fisica di Sabrina Ferilli.

Ci sono personaggi dello spettacolo per i quali il tempo sembra non passare mai e riescono a mantenersi in forma splendida. Sabrina Ferilli è una di questi e, all’età di 58 anni, riesce a mantenere un fisico in buona forma causando invidia di molte. Vediamo quale è la dieta di Sabrina Ferilli e i suoi segreti.

Dieta di Sabrina Ferilli

Una attrice e donna molto amata nel panorama dello spettacolo, del teatro e del cinema. Sabrina Ferilli piace per le sue capacità professionali, ma anche per il suo fisico che riesce a mantenere in buona forma all’età di 58 anni. La nota attrice ha spiegato i segreti della sua forma fisica e della dieta che l’aiuta ad avere un fisico prorompente e a stare bene.

Il suo fisico sicuramente è fonte di invidia per tantissime colleghe e donne ben più giovani di lei. Sicuramente il merito della sua forma fisica è la genetica, ma sa anche come fare a mantenersi in forma e non ingrassare. Non segue, come lei stessa ha spiegato, una vera e propria dieta o regime alimentare. Sembra che il segreto sia un allenamento costante.

La sua è una bellezza esplosiva e prorompente. Non è una amante delle diete e non si priva di nulla, dal punto di vista alimentare. In una intervista ha raccontato che non sa rinunciare ai suoi piatti preferiti e ha delle difficoltà a non mangiare certi alimenti che sono parte del suo stile di vita. Il suo segreto non è l’alimentazione, dal momento che non ha mai seguito una dieta.

Il segreto della sua forma fisica a 58 anni è l’allenamento dal momento che va in palestra almeno 4 volte a settimana. In questo modo può mangiare tutto ciò che vuole dal momento che riesce a tenersi in forma grazie alla costanza degli allenamenti. Pratica lo strike zone, una disciplina che rafforza i muscoli migliorando la forza e la flessibilità.

Dieta di Sabrina Ferilli: benefici

Seguire questo tipo di dieta proprio come fa Sabrina Ferilli comporta una serie di benefici. Innanzitutto, può mangiare ciò che vuole a pranzo e cena dal momento che, grazie all’allenamento che pratica 4 volte a settimana, si tiene in forma senza rischio di ingrassare o mettere su un etto. Si lascia andare nel modo giusto non rinunciando a ciò che ama consumare a pranzo o a cena.

Una disciplina come lo strike zone l’aiuta ad avere un addome piatto e a sentirsi bella sia esteticamente che funzionalmente. Praticando in modo così assiduo questa disciplina, riesce a tonificare le zone del corpo maggiormente critiche, quali l’addome, le braccia e le gambe costruendo un fisico sano e tonico.

Oltre a curare il fisico, mostra anche grande attenzione alla pelle del viso grazie a una maschera a base di avena e di olio extravergine d’oliva. In questo modo la sua pelle appare liscia e setosa senza preoccuparsi del passare del tempo che sembra non avere effetti su di lei, dal momento che si mantiene in forma buona.

La dieta di Sabrina Ferilli le permette di essere molto libera dal punto di vista dell’alimentazione dal momento che non si sottopone a particolari sacrifici o rinunce, anzi. Riesce ad avere un fisico impeccabile e in forma proprio grazie alla sua forza di volontà e all’allenamento che pratica in modo ferreo.

