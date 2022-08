Dieta di settembre detox: i 5 consigli per dimagrire al rientro

La dieta di settembre detox combatte la pesantezza e il gonfiore addominale. Scopriamo i suoi benefici e come seguirla correttamente.

La dieta di settembre detox è stata realizzata con lo scopo di depurare e disintossicare l’organismo, affinché contrastare, di fatto, gli effetti della pesantezza e il gonfiore addominale. Scopriamo insieme come funziona.

Dieta di settembre detox

Al rientro delle vacanze capita di sentirsi stanchi ed appesantiti. Questa non è solo una sensazione, ma pura realtà, dato che la spensieratezza e il rilassamento, com’è giusto che sia, tendono a farci preoccupare meno di quello che mangiamo e di come mangiamo. Così, in vacanza, può capitare di non avere tempo da dedicare all’attività fisica, di mangiare fuori orario e, in alcune occasioni, soprattutto di festa e divertimento, di mangiare cibo non propriamente sano.

Tornare in forma dopo le vacanze è importante, per recuperare la forma fisica di un tempo, preservare la salute del corpo e stare bene con se stessi. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come raggiungere l’obiettivo con la dieta di settembre detox.

Dieta di settembre detox: 5 consigli

Settembre è la stagione perfetta per rimettersi in forma dopo la pausa estiva, da un lato perché possiamo ancora contare su alimenti freschi e genuini, dall’altro, perché non siamo ancora in autunno, per cui si ha la forza e l’energia di dedicarsi ad una dieta vera e propria.

Per tornare in forma dopo l’estate, il nostro consiglio è quello di seguire la dieta di settembre detox. Nel paragrafo che segue, questi sono i 5 migliori consigli che vi possiamo dare.

Aumentare il consumo giornaliero di frutta e verdura . Questi alimenti andrebbero mangiati per almeno cinque volte al giorno. Poiché il nostro problema è la pesantezza e il gonfiore addominale, mangiare frutta e verdura vi aiuterà non solo a mantenere elevati i livelli di idratazione dell’organismo, ma anche a perdere liquidi, fondamentale per combattere la pesantezza e il gonfiore addominale.

. Questi alimenti andrebbero mangiati per almeno cinque volte al giorno. Poiché il nostro problema è la pesantezza e il gonfiore addominale, mangiare frutta e verdura vi aiuterà non solo a mantenere elevati i livelli di idratazione dell’organismo, ma anche a perdere liquidi, fondamentale per combattere la pesantezza e il gonfiore addominale. Tornare a dedicarsi all’ attività fisica con regolarità e, se non lo avete mai fatto, neppure prima delle vacanze estive, cercate di capire che allenarsi regolarmente aiuta a combattere lo stress, a scaricare le tensioni, a rassodare e rafforzare la muscolatura e a stimolare il metabolismo, per una perdita di peso rapida, costante ed effettiva.

con regolarità e, se non lo avete mai fatto, neppure prima delle vacanze estive, cercate di capire che allenarsi regolarmente aiuta a combattere lo stress, a scaricare le tensioni, a rassodare e rafforzare la muscolatura e a stimolare il metabolismo, per una perdita di peso rapida, costante ed effettiva. Riposare bene . Il sonno non deve essere di quantità ma di qualità. Poco importa se la notte dormite poco, l’importante è dormire nelle ore centrali, quelle che vanno dalle 23.00 alle 2.00 di notte.

. Il sonno non deve essere di quantità ma di qualità. Poco importa se la notte dormite poco, l’importante è dormire nelle ore centrali, quelle che vanno dalle 23.00 alle 2.00 di notte. Bere molta acqua e, in generale, aumentare il consumo dei liquidi . Al pari di frutta e verdura, infatti, l’acqua e gli altri liquidi combattono la pesantezza e il gonfiore addominale.

. Al pari di frutta e verdura, infatti, l’acqua e gli altri liquidi combattono la pesantezza e il gonfiore addominale. Variare l’alimentazione. Non limitatevi al consumo di frutta e verdura, ma puntate su un consumo regolare di legumi e ortaggi, tuttavia senza esagerare. Un’altra cosa buona che potreste fare sarebbe, poi, quella di rinunciare alle bevande alcoliche, gassate e zuccherate ma, in generale, anche di rinunciare ai cibi elaborati e/o processati.

