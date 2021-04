Dieta disintossicante: come perdere peso con cibi sani

La dieta disintossicante aiuta a liberarsi dalle scorie e tossine e dimagrire in modo sano.

Per poter dimagrire e perdere peso, in vista della stagione estiva e della prova costume, è molto importante seguire una dieta che depuri e purifichi l’organismo. Vediamo quali alimenti sani mangiare e il miglior integratore d’abbinare in modo da ottenere ottimi risultati.

Dieta disintossicante

Il tempo di depurarsi è arrivato. Le pulizie di primavera non si fanno soltanto in casa, ma anche all’interno di ognuno in modo da purificare il corpo dalle scorie e le tossine che si sono accumulate. Per riuscire in questo intento e ottenere buoni risultati, la dieta disintossicante è il regime ideale da seguire per una serie di benefici che apporta. Il corpo necessita di eliminare le tossine dell’inverno per poter cominciare una nuova stagione.

Una alimentazione leggera a base di cibi sani aiuta a eliminare le scorie e depurare l’organismo, a stare bene sia fisicamente, ma anche psicologicamente, oltre a perdere anche qualche chilo che si è accumulato durante il periodo invernale. L’alimentazione di ciascuno di si basa su alimenti e cibi già pronti che sono ricchi di addensanti che il corpo deve smaltire.

Per questi motivi, la dieta disintossicante è il regime da seguire, non solo per dimagrire, ma anche per liberare l’organismo dalle tossine e scorie permettendo di sentirsi molto più leggeri. Una alimentazione a base di cibi sani e freschi sicuramente aiuta ad agevolare il processo di dimagrimento e depurazione dell’organismo.

Un regime del genere aiuta a perdere peso, ma anche a stare bene in modo da prevenire la salute e trattare alcune patologie. Una dieta detox ha proprietà depuranti e detossinanti per l’organismo.

Dieta disintossicante: consigli

Per chi ha intenzione di seguire una dieta del genere, ci sono alcune regole ferree che è importante adottare, oltre ad alcune modifiche e cambiamenti d’apportare nella propria vita. Bisogna, prima di tutto, eliminare tutti quegli alimenti che sono ricchi di grassi e addensanti che non fanno bene. Quindi, no al consumo di carni rosse e alimenti troppo raffinati.

Al posto dei cibi raffinati, sono consigliati alimenti integrali come cereali, riso e zucchero integrale. No al consumo di alcolici, salumi e formaggi stagionati o carne rossa prediligendo quella bianca, quale tacchino e pollo che hanno un impatto migliore sul fisico e la salute, in generale. Per una dieta disintossicante, è bene consumare tantissima frutta e verdura soprattutto di stagione, legumi e formaggi magri.

L’acqua è fondamentale perché elimina le tossine. Si consigliano anche succhi di frutta fresca e centrifugati che sono ricchi di vitamine e sali minerali, nutrienti di cui il corpo ha maggiormente bisogno. Ci sono poi alcuni alimenti che sono consigliati in un regime disintossicante in quanto facilitano la depurazione: ananas, carciofi, cipolla, finocchio, frutti di bosco, cavoli, sedano, prezzemolo, ecc.

Ecco un esempio di dieta disintossicante da consumare:

Colazione: della frutta, cereali senza glutine, semi oleosi oppure tisane non zuccherate

della frutta, cereali senza glutine, semi oleosi oppure tisane non zuccherate Spuntino di metà mattina : un frutto

: un frutto Pranzo: verdure o legumi e delle porzioni di pesce al vapore

verdure o legumi e delle porzioni di pesce al vapore Merenda: una fetta di ananas fresco

una fetta di ananas fresco Cena: finocchi in padella e delle gallette di riso.

Per i condimenti, va benissimo olio extra vergine d’oliva, succo di limone e avocado, oltre a qualche spezia che ha funzione depurante.



Il miglior integratore detox

Alla dieta disintossicante e a tutti i consigli che sono stati forniti, per maggiori risultati nella lotta ai chili di troppo e per depurare l’organismo, si può abbinare un buon integratore e il migliore, al momento, tra i tanti in circolazione, è Aloe Vera Slim. Un integratore, come dice il nome, a base di questa pianta e consigliato da esperti e consumatori.

Aloe Vera Slim è notificato dal Ministero della Salute, il che garantisce efficacia e garanzia al prodotto stesso. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Aiuta, abbinato a una dieta ipocalorica e ben bilanciata, non solo a stimolare il metabolismo e bruciare le calorie in eccesso, ma anche a depurare l’organismo dal momento che drena i liquidi. Blocca il senso di fame saziando e mantiene la forma a lungo, depurando e purificando i reni, il fegato e l’intestino.

Sono in molti ad assumerlo proprio perché si basa su elementi di tipo naturale che non causano controindicazioni o effetti collaterali. I componenti di questo prodotto sono l’aloe vera, una pianta che ha tantissimi benefici ai fini del dimagrimento, perché accelera il processo metabolico, migliora la funzionalità epatica e digestiva. Un altro ingrediente importante è il tè verde che è un antiossidante naturale e brucia i grassi per via delle sue proprietà termogeniche.

Sono elementi che, uniti insieme, forniscono i massimi dei benefici possibili nella lotta al dimagrimento, ma anche alla depurazione dell’organismo. Si consiglia di prenderne alcune compresse dopo i pasti insieme a un bicchiere d’acqua per riuscire a ottenere buoni risultati.

Dal momento che questo integratore è originale ed esclusivo, non è ordinabile nei negozi o siti di e-commerce, per poterlo acquistare, bisogna collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto, inserire i dati nel modulo e inviarlo. Si trova con una promozione stagionale di 49,99€ per 4 confezioni (invece di 200€) con la spedizione gratis. Per il pagamento si può scegliere anche di pagare alla consegna con contrassegno.

