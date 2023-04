Dieta dopo Pasqua 2023: i migliori cibi detox

Una fetta di colomba, l’uovo di cioccolato, ma anche l’agnello e le altre leccornie consumate nei giorni di festa pasquali hanno contribuito ad accumulare grassi. Per smaltirli, la dieta dopo Pasqua a base di cibi detox che depurano è il regime maggiormente indicato per tornare in forma. Vediamo cosa consumare e mangiare.

Dieta dopo Pasqua 2023

Il periodo della Pasqua e di Pasquetta è terminato da alcuni giorni, ma è possibile, dopo i bagordi, sentirsi appesantiti e gonfi a causa degli stravizi consumati a tavola. Per stare in forma e mantenersi in linea anche per la stagione estiva, seguire la dieta dopo Pasqua è molto utile per riuscire a tornare ad avere un fisico sano e smaltire i chili accumulati.

Un regime depurante e disintossicante è molto probabilmente la scelta alimentare più giusta per riprendersi dalle abbuffate compiute con amici e parenti a tavola. Per poterla seguire e riuscire a ottenere utili risultati, è bene partire da alcune semplici regole. Prima di tutto, è bene eliminare qualsiasi tipo di dolce di cui si è abbuffati durante il periodo pasquale.

Si potrebbe approfittare di questo periodo post Pasqua per cambiare e correggere le proprie abitudini alimentari in modo da optare per uno stile di vita maggiormente sano e salutare. La dieta di Pasqua dovrebbe essere utile a dimagrire e perdere peso, ma anche nutrirsi in modo sano e ben bilanciato.

Altrettanto importante far seguire a una alimentazione del genere anche una buona e costante attività fisica da fare a casa o in palestra. Una camminata o una corsa, insieme anche a qualche esercizio aerobico o anaerobico sicuramente aiuta a ritornare in forma e rimettersi in linea in vista della stagione estiva.

Dieta dopo Pasqua 2020: cibi detox

Nei giorni seguenti il periodo pasquale è bene tornare in forma e una regime detox è sicuramente la scelta migliore dal momento che bisogna depurare l’organismo dalle scorie e le tossine che si sono accumulate. Nella dieta dopo Pasqua non possono mancare degli alimenti detox che hanno la proprietà di depurare e disintossicare.

Per cominciare a rimettersi in sesto, è bene iniziare la giornata con un bicchiere di acqua e limone non appena svegli. Una abitudine molto semplice che permette di riattivare il metabolismo, ma anche al tempo stesso di depurare l’organismo pulendolo dalle scorie e tossine che si sono accumulate. Oltre a questa bevanda, sono consigliate anche acqua e tisane che favoriscono l’attività drenante.

Alla base della dieta dopo Pasqua bisogna seguire e condurre una alimentazione che sia ben bilanciata ed equilibrata. I piatti leggeri sono sicuramente un menù che deve essere parte di questo regime. Sono ottime le insalate, ma anche i legumi, la frutta e la verdura, oltre a frullati e centrifughe insieme anche a una macedonia con del succo di limone.

Si consiglia poi di prediligere tutti quegli alimenti che sono in grado di favorire la corretta funzionalità dei reni e del fegato, come la cicoria, i broccoli, i fagioli, ma anche la rucola. Sono anche ottime le bevande a base di tè verde, la frutta secca, i semi oleosi, ma anche i legumi.

Dieta dopo Pasqua: integratore naturale

