Dieta Dottor Nowzaradan: benefici e come seguirla

La dieta del Dottor Nowzaradan è un regime alimentare personalizzato che aiuta a perdere tantissimi chili seguendo uno stile di vita salutare e sano.

Chi segue la trasmissione Vite al limite, conosce molto bene il Dr. Nowzaradan, un medico che permette di perdere parecchi chili seguendo una dieta particolarmente rigida e restrittiva. Un regime che consente di riuscire a dimagrire in modo corretto seguendo attentamente i consigli e suggerimenti del dottore. Vediamo in cosa consiste e quali benefici è in grado di apportare.

Dieta Dottor Nowzaradan

Un regime che si basa su diversi fattori per riuscire a portare a termine i risultati che è possibile ottenere. Grazie a questa dieta e regime di questo esperto del settore, le cui storie sono raccontate nella trasmissione televisiva “Vite al limite”, è possibile arrivare a perdere fino a 20 kg in un mese. Si tratta di una dieta che prevede tantissime proteine, infatti è definita iperproteica e ha circa 1200 calorie.

Ogni soggetto che decide di seguire la dieta di questo illustre esperto nel campo dell’alimentazione e del dimagrimento deve consumare almeno tre pasti al giorno, ovvero la colazione, il pranzo e la cena evitando qualsiasi tipo di spuntino extra, durante la mattinata o la merenda. Una dieta con porzioni molto piccole e cibi sani che hanno pochi carboidrati.

Negli Stati Uniti, l’obesità è un problema molto seria al punto che la popolazione preferisce consumare alimenti ricchi di grassi e sale in eccesso, per cui l’aumento della circonferenza e del girovita sono inevitabili. Con questa dieta si perdono i chili in eccesso riuscendo a dimagrire in modo corretto.

Durante la dieta del Dottor Nowzaradan, ci sono alcuni alimenti e cibi che non bisogna consumare e che sono considerati off limits, tra cui gli zuccheri, il cioccolato, la frutta ricca di zucchero come melone, uva, pere, fichi e banane, ma anche budini, frutta secca, cracker, patate, popcorn e mais, riso bianco o integrale, ecc.

Ecco un esempio di menù che è possibile seguire nella dieta dell’illustre esperto:

Colazione: fetta di pane tostato integrale o uovo più un albume non fritto

fetta di pane tostato integrale o uovo più un albume non fritto Pranzo: si può scegliere tra tonno al naturale, spinaci o due carote medie

si può scegliere tra tonno al naturale, spinaci o due carote medie Cena: del pollo alla griglia e broccoli al vapore.

L’acqua e il tè sono illimitati da consumare senza zucchero.

Dieta Dottor Nowzaradan: benefici

Innanzitutto, è bene dire che la dieta è personalizzata su ogni soggetto per cui si basa su determinati fattori quali il peso prima dell’intervento bariatrico, l’obiettivo da raggiungere in termini di dimagrimento per affrontare nel modo migliore l’operazione. L’età, il sesso, eventuali disturbi o problematiche del soggetto che possono influire sulla buona riuscita della dieta e sui vari cibi da consumare.

In questo modo si può seguire un regime che sia adatto ai bisogni ed esigenze di ciascuno in modo da dimagrire correttamente e condurre una vita che sia il più possibile sana e salutare al tempo stesso. Consumare un regime del genere senza spuntini a metà mattina o a merenda permette al fegato di lavorare in modo corretto.

Dal momento che una delle cause dell’obesità è data dal consumo di spuntini extra, eliminandoli si aiuta a correggere questa abitudine e migliorare la propria vita e salute. Evitare la frutta e consumare alimenti a basso contenuto di carboidrati aiuta a perdere peso in modo regolare e senza troppi eccessi.

Una dieta di questo tipo da 1200 calorie al giorno permette sia di dimagrire, ma anche di sentirsi maggiormente sazi grazie alle proteine e alle fibre che aumentano il senso di sazietà facendolo durare a lungo. Una dieta non semplice che ha bisogno di molta costanza e impegno, ma è l’unica strada da percorrere per farcela.

Dieta: miglior integratore

Per seguire ancora meglio al dieta del Dr. Nowzaradan, si consiglia di associare il miglior integratore a base naturale consigliato da esperti e consumatori, notificato dal Ministero della Salute per le sue proprietà. Un integratore come Piperina & Curcuma Plus permette di perdere peso, stimola il metabolismo e bruciare le calorie in eccesso.

Sazia evitando di eccedere nei pasti principali, ha proprietà depuranti per il fegato, i reni e anche l’intestino mantenendo la forma per vario tempo. Un integratore che è consigliato a tutti coloro che vogliono perdere peso in modo naturale e sano, ,a non è indicato alle donne in stato di gravidanza o ai soggetti con problemi gastrointestinali.

Ne basta una compressa da consumare prima dei pasti insieme a un bicchiere abbondante di acqua per ottenere ottimi risultati.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Si compone di elementi di ottima qualità che sono privi di controindicazioni o effetti collaterali, come la piperina che aiuta a velocizzare il metabolismo permettendo di dimagrire rapidamente; la curcuma, una spezia di colore giallo che è molto usata nella cucina orientale e dalle proprietà detox che elimina le scorie e tossine in eccesso e il silicio colloidale che aumenta l’efficacia di questi due componenti, proteggendo la pelle, i tendini e anche le ossa.

Originale ed esclusivo, un integratore come Piperina & Curcuma Plus si ordina soltanto sul sito ufficiale del prodotto, inserendo i propri dati nel modulo e inviarlo attendendo la chiamata dell’operatore per la conferma. Ha un costo promozionale di 49€ per 4 confezioni anziché 196. Per il pagamento sono a disposizione queste modalità: Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.