Dieta e camminata: 7 regole per perdere pancia

La dieta e camminata insieme a 7 regole come percorsi con salite e discese permettono di riuscire a eliminare i grassi che si depositano sulla pancia.

Nelle belle giornate godere del sole e dell’aria aperta è una delle cose migliori che si possa fare. Camminare aiuta ad apportare una serie di benefici. Per risultati maggiori, la dieta e camminata sono un binomio eccellente per riuscire a perdere peso e buttare giù la fastidiosa pancetta. Ecco quali sono le regole da seguire per un fisico in forma.

Dieta e camminata

Per poter dimagrire e perdere peso non basta seguire una alimentazione corretta e bilanciata, ma è necessario aggiungere anche un po’ di attività fisica. Non bisogna iscriversi in palestra, ma la giusta dieta e camminata permettono di contrastare i chili in eccesso e buttare giù la pancia.

Camminare è una attività che arreca notevoli benefici dal momento che permette di stare all’aria aperta e aumentare sia l’energia che il buonumore. Una camminata, se fatta a passo sostenuto, permette di bruciare le calorie in eccesso e perdere peso rapidamente. Bisogna ovviamente essere costanti e cercare di fare una camminata tutti i giorni.

Si possono bruciare fino a 100 calorie in mezz’ora di camminata a buon passo, mentre in un’ora è possibile anche smaltirne fino a 300 alternando il percorso in sentieri pianeggianti oppure salite e discese. Ci sono una serie di fattori importanti che contano, come la distanza percorsa compresa anche la velocità che si mantiene durante la camminata.

Per riuscire a perdere la pancia e unire insieme dieta e camminata è molto importante stilare un buon programma di allenamento in modo da riuscire a ottenere ottimi risultati. Si consiglia di partire prima con un allenamento base per poi intensificare man mano lungo il prosieguo dei giorni. Molto importante far passare un giorno tra una seduta e l’altra in modo da far riposare i muscoli.

Dieta e camminata: 7 regole

Camminare è una attività che fa bene, non solo al fisico, dal momento che aiuta a buttare giù la pancia e quindi le calorie in eccesso, ma ha importanti benefici sulla salute, in generale. Apporta dei miglioramenti al cervello e al cuore. Per ottenere risultati unendo insieme la dieta e camminata, ecco 7 regole e trucchi da seguire per tornare in forma.

Sono 7 trucchetti che aiutano a rafforzare il core e coinvolgere vari muscoli, insieme agli arti inferiori. Per massimizzare gli sforzi e riuscire a bruciare più calorie, bisogna optare per dei percorsi collinari, quindi salite e discese sono consigliate proprio perché aumentano la resistenza. Sono un contributo anche per le articolazioni e apportano benefici al sistema cardiovascolare.

Durante la camminata è consigliabile coinvolgere anche le braccia piegando i gomiti a circa 90° in modo da poter bruciare il 15% di calorie in più. se si muovono sia le gambe che le braccia bisogna anche contrarre gli addominali per rafforzare il core. Bisogna sempre mantenere una postura corretta e ben diritta.

Camminare a passo veloce, magari al ritmo della musica che si sta ascoltando, fa bene al girovita. Si consigliano anche passi maggiormente spediti, magari da 30-40 secondi su due minuti in modo da spezzare il ritmo e quindi riuscire a dimagrire in modo sano.

Dieta e camminata: integratore

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.