Dieta e vita sedentaria: cosa evitare e consigli utili

Per eliminare i chili in eccesso, le persone sedentarie devono apportare i giusti cambiamenti nella propria dieta, a cominciare da una leggera attività.

La sedentarietà, si sa, è da sempre nemica dell’aumento di peso e dei chili di troppo. Le persone che vogliono dimagrire, ma che conducono uno stile di vita sedentario, devono impegnarsi un po’ di più, ma possono, con una dieta equilibrata e ben mirata, riuscire a perdere peso. Vediamo come possono fare e cosa devono evitare per poter tornare in forma.

Dieta e vita sedentaria

Chiunque inizi un regime ipocalorico sa bene che, oltre a una alimentazione sana, conta anche molto muoversi e cercare di avere una vita dinamica e meno sedentaria possibile. Le persone che conducono una vita sedentaria con poco movimento hanno maggiori difficoltà a perdere peso, ma possono seguire una dieta adatta per dimagrire e smaltire i chili in eccesso.

A causa dei ritmi frenetici non sempre è possibile riuscire a dimagrire e se si conduce una vita sedentaria è inevitabile che si metta su peso, soprattutto se si trascorre la giornata consumando alimenti ricchi di grassi, come snack, dolci, ecc. La vita sedentaria porta inevitabilmente a ingrassare, per cui è molto importante seguire un regime alimentare che sia sano e soprattutto equilibrato.

Condurre una vita sedentaria significa stare seduto la maggior parte del tempo senza muoversi e in questo modo non si riesce a bruciare le calorie in eccesso. Per chi svolge una vita sedentaria, è possibile dimagrire allo stesso modo stando attenti agli alimenti che si consumano. Molto importante rivolgersi a un esperto del settore in modo da stilare un programma che sia adatto per ciascuno.

Le persone sedentarie che vogliono bruciare le calorie in eccesso possono smaltirle consumando una colazione a base caffè senza zucchero e yogurt magro Gli spuntini devono essere a base di frutta mista. Per il pranzo, la pasta con pomodoro e una fetta di bresaola, mentre per la cena si consiglia dell’orata al cartoccio con un filo di olio e del succo di limone.

Dieta e vita sedentaria: cosa fare

Per le persone pigre o che conducono uno stile di vita sedentario, riuscire a seguire una dieta che non contempli solo una alimentazione adeguata, ma anche una attività fisica costante, può essere molto difficile. Per poter dimagrire e perdere peso, ci sono alcuni accorgimenti e consigli che possono seguire per mantenere la linea ed essere comunque in forma.

Se si conduce una vita sedentaria, è possibile mantenersi in forma seguendo alcune semplici regole che, insieme alla dieta, aiutano a formare un fisico longilineo. Prima di tutto, è fondamentale consumare i tre pasti principali, quindi colazione, pranzo e cena insieme ai due spuntini di metà mattina e del pomeriggio che devono essere a base di alimenti ipocalorici e sani.

Le persone sedentarie dovrebbero seguire e rispettare lo schema della dieta mediterranea indicato per coloro che non fanno molto movimento e modo. Un regime del genere si basa su dei piatti che non solo sono sani, ma anche molto variegati e ricchi in grado di apportare tutti i nutrienti utili per perdere peso e dimagrire in modo naturale e corretto.

Variare il cibo, quindi i vari piatti da consumare nell’arco della giornata è importante proprio perché si permette di non annoiarsi con gli alimenti e si fa in modo che la dieta sia più facile da seguire. Non è consigliabile saltare i pasti perché si rallenta il metabolismo e non si riesce a dimagrire nel modo corretto. Dal momento che la salute passa anche dai piccoli gesti quotidiani, sarebbe utile cercare di fare un po’ di attività fisica come una passeggiata o prendere le scale invece dell’ascensore aiuta a ottenere ottimi benefici.

