Dieta equilibrata per l’estate: come dimagrire senza esagerare

Una dieta equilibrata per l'estate aiuta a tornare in forma, ma anche a dimagrire senza esagerare. Scopriamo insieme come.

Seguire una dieta equilibrata per l’estate è importante per superare la prova costume a pieni voti, ma soprattutto per stare bene con se stessi e preservare il benessere psicofisico del proprio organismo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come dimagrire senza ricorrere a diete drastiche.

Dieta equilibrata per l’estate

Quando si parla di dieta, solitamente, si pensa ad un regime alimentare rigido, che non transige su alimenti specifici, limita le calorie e le dosi giornaliere raccomandate. Questa tipologia di dieta, se, da un lato, ha il pregio di aiutare una persona a perdere effettivamente peso, dall’altro, compromette il suo benessere psicofisico, dato che gli estremismi non sono mai un bene. In particolare, una volta che questo tipo di percorso dietetico termina, la persona interessata riprenderà peso come se, in realtà, non fosse mai stata a dieta.

Seguire una dieta equilibrata per l’estate, affinché dimagrire senza esagerare e far ricorso a diete rigorose e squilibrate, è l’alternativa migliore, per stare bene con se stessi, perdere peso e mantenere, stabile nel tempo, il peso forma ottimale.

Dieta equilibrata per l’estate: benefici

L’estate è la stagione perfetta per una dieta equilibrata perché le nostre tavole abbondano di frutta e verdura tipiche della stagione estiva. La frutta può essere mangiata al posto degli snack, durante le pause mattutine o pomeridiane, ma può essere anche frullata per avere a disposizione bevande energetiche, naturali e prive di zucchero. La verdura, da lessare o cuocere al vapore e condire con poche gocce di olio extravergine d’oliva o qualche goccia di limone, insieme alla frutta, depura, purifica e libera l’organismo dalle scorie e le tossine che la cattiva alimentazione, invernale e autunnale, ha accumulato al suo interno nel tempo.

La frutta e la verdura stimolano la diuresi, combattono la ritenzione idrica, aiutano a perdere liquidi, a restare idrati (e combattere meglio il caldo torrido), contrastano l’invecchiamento cellulare.

I piatti leggeri che possiamo gustare durante l’estate completano il percorso di dieta equilibrata, favorendo, tra le altre cose, alti livelli di energia e concentrazione.

Dieta equilibrata per l’estate: integratore

