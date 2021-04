Dieta per l’estate: come dimagrire in modo sano

La dieta per l'estate si compone di alimenti tipici di stagione che aiutano a perdere peso per essere in forma.

Con l’approssimarsi delle belle giornate e dell’estate che incombe, bisogna arrivare preparati alla prova costume che preoccupa tutti. Per chi ha ecceduto con i bagordi, la dieta per l’estate è il regime perfetto da seguire e con alcuni dei consigli proposti qui si ottengono ottimi risultati.

Dieta per l’estate

Un regime che deve essere ben bilanciato e ricco di alimenti adatti in modo da poter dimagrire e arrivare preparati all’appuntamento con la prova costume. L’inverno ha portato molti a eccedere con cibi ipercalorici e il fisico ne ha risentito con chili che si sono accumulati nei punti maggiormente critici, ovvero l’addome, i fianchi e i glutei. Per riuscire in questo intento, seguire la dieta per l’estate sicuramente aiuta a migliorare da questo punto di vista.

Un regime alimentare che aiuta a sgonfiare la pancia, stimolare il metabolismo, perdere pochi chili senza troppi sforzi o rinunce. Una dieta che tutti possono seguire in quanto comporta pochi sacrifici, ma bisogna stare molto attenti all’alimentazione e al consumo di determinati prodotti, prediligendo cibi ipocalorici che aiutino nel processo di dimagrimento.

L’idratazione, la leggerezza, la freschezza e il sapore sono sicuramente la base della dieta per l’estate. Si consiglia di approfittare di questo periodo per consumare i prodotti di stagione che si trovano sulle bancarelle e al mercato. Sono alimenti ricchi di vitamine, minerali di cui l’organismo ha bisogno per idratarsi e stare in forma per la prova costume.

Non dimenticare di associare all’alimentazione, anche un po’ di attività fisica da praticare almeno due o tre volte a settimana per stare bene e in forma. Dagli esercizi aerobici sino alla corsa al parco oppure una camminata sono tutti metodi utili per perdere peso per la stagione estiva.

Dieta per l’estate: consigli

Per chi non sa come seguire questo regime alimentare, si consiglia di chiedere il supporto di un esperto del settore che possa sostenervi nel processo che si è deciso d’intraprendere. La dieta per l’estate è diversa da un soggetto all’altro, per cui apportando alcune modifiche al proprio stile di vita è possibile ottenere importanti risultati ai fini della lotta ai chili di troppo.

Durante questo regime alimentare, i carboidrati dovrebbero essere ridotti al minimo per cui le insalatone estive a base di carote, cipolle, cicoria, fagiolini sono perfette in quanto ipocaloriche. Si consiglia di condirle con del succo di limone e un filo di olio extra vergine d’oliva e senza sale. Si possono anche preparare con semi di zucca, seitan, frutta secca, noci, mandorle o formaggio fresco.

Per quanto riguarda il tipo di cottura, si prediligono le verdure cotte al vapore che sono meno caloriche e danno il giusto nutrimento. Le spezie sono alleate della dieta per l’estate, non solo perché esaltano il sapore dei piatti, ma riducono anche il consumo di sale nelle varie pietanze. Le erbe aromatiche quali rosmarino, basilico e timo danno sapore ai piatti, stimolando il metabolismo e bruciando i grassi.

Si consigliano almeno due porzioni di frutta al giorno che è possibile consumare anche sotto forma di macedonia, sorbetti e frullato da consumare anche a metà mattina oppure a merenda come spuntino spezza fame.



