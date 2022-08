Dieta estiva: come perdere peso con gli alimenti di stagione

La dieta estiva favorisce la perdita di peso sfruttando gli alimenti di stagione. Scopriamo insieme come funziona.

La dieta estiva favorisce la perdita di peso attraverso la consumazione regolare degli alimenti tipici della stagione, freschi e genuini, in modo tale da essere sempre in perfetta forma fisica e preservare la salute del proprio organismo. Scopriamo insieme come funziona.

Dieta estiva

La perdita di peso è importante non solo per apparire belli, ma anche per stare bene con se stessi e preservare il benessere psicofisico del proprio organismo. Se, da un lato, alcune persone, sono in grado di accettare i loro chili di troppo, dall’altro, chi ha qualche chilo in più tende a perdere fiducia in se stesso e nelle proprie capacità, allontanandosi dal resto delle persone.

Restare in forma, tuttavia, è estremamente importante anche per abbassare il rischio di contrarre patologie legate all’aumento di peso, così come pure è importante non solo seguire una dieta ma, in generale, mangiare bene perché anche la cattiva alimentazione è responsabile di alcune patologie che, altrimenti, potremmo evitare di contrarre.

Scopriamo insieme in cosa consiste la dieta estiva.

Dieta estiva: consigli

La dieta estiva non impone le sue regole a nessuno. Il suo obiettivo, infatti, è quello di sfruttare gli alimenti tipici della stagione estiva per favorire una perdita di peso sana, per non sottoporre l’organismo a stress e disagi dei quali non ha assolutamente bisogno.

Come le diete flessibili, dunque, la dieta estiva richiede l’assimilazione regolare di alimenti freschi e genuini, come la frutta e la verdura, da consumare regolarmente, senza dare troppa importanza alla quantità. La frutta e la verdura, infatti, non solo favoriscono la perdita dei liquidi in eccesso, ma combattono anche la ritenzione idrica e aiutano a mantenere alti i livelli di idratazione nell’organismo, tra le altre cose, importante anche per combattere le ondate di caldo.

La colazione resta, anche nel caso della dieta estiva, il pasto principale della giornata. Per variare, ricordate di consumare regolarmente anche i legumi, pochi carboidrati, in generale, la carne bianca e il pesce e di consumare, con moderazione, la carne rossa.

Evitate le bevande alcoliche, gassate ed eccessivamente zuccherate. Allenatevi regolarmente, almeno tre volte a settimana. E, se lo sport non fa per voi, va bene anche solo camminare per almeno mezz’ora al giorno, tre volte a settimana.

Dieta estiva: miglior integratore

