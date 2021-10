Dieta Express: come dimagrire 7 chili in 5 giorni

La dieta Express è il regime ideale per perdere peso in pochissimo tempo, magari dopo una abbuffata e tornare in forma subito grazie a un regime detox.

Inevitabilmente dopo il periodo vacanziero, complice qualche sfizio, si è portati a ingrassare, ma al ritorno in città, è bene correre ai ripari provando a tornare in forma. Per poterlo fare, la dieta Express è sicuramente la soluzione adatta dal momento che aiuta a dimagrire in poco tempo ottenendo innumerevoli benefici. Vediamo quali sono e come seguirla.

Dieta Express

Il periodo autunnale è l’ideale per pensare al benessere del fisico e cominciare una dieta che aiuti a mandare giù quei chili che sono difficili. Questo è sicuramente il momento giusto per cominciare a stravolgere le proprie abitudini alimentari e iniziare a voler bene al fisico provando a darsi da fare per ritornare in forma.

Per coloro che devono perdere solo pochi chili e in poco tempo, la dieta Express è sicuramente il regime ideale da seguire, come dice anche il nome dal momento che permette di perdere fino a 7 kg in appena 5 giorni. Un regime che, nonostante sia restrittivo, è comunque equilibrato dal momento che è ricco di tantissimi nutrienti utili epr l’organismo e il fisico.

Molto semplice da seguire soprattutto dopo un periodo di post abbuffata e di stravizi alimentari. Si basa, come ogni dieta, su delle regole, tra cui le quantità degli alimenti da consumare sono libere, ma non vuol dire esagerare. Per i condimenti, l’unico a cui si fa eccezione è un cucchiaino di olio durante i pasti. Si consuma passato di verdure, a cui non bisogna aggiungere né patate e neanche legumi.

La colazione e lo spuntino sono uguali per tutti i giorni della dieta Express e lo spuntino è sia a metà mattina che nel pomeriggio. Ecco un esempio di menù della dieta Express da consumare:

Colazione: yogurt magro e cereali integrali, tè o caffè senza zucchero

yogurt magro e cereali integrali, tè o caffè senza zucchero Spuntino di metà mattina: un frutto

un frutto Pranzo: passato di verdure con un cucchiaino di olio d’oliva

passato di verdure con un cucchiaino di olio d’oliva Spuntino della merenda: un biscotto o una fetta biscottata integrale

un biscotto o una fetta biscottata integrale Cena: salmone al vapore e dell’insalata verde.

Dieta Express: benefici

Un regime particolarmente consigliato e utile da seguire soprattutto per coloro che vogliono dimagrire di pochi kg per un evento importante o per tornare in forma dopo una abbuffata e qualche bagordo alimentare. Come ogni regime alimentare, anche la dieta Express va seguita soltanto previo consiglio di un esperto del settore.

Un regime restrittivo, come già detto, ma molto equilibrato e salutare dal momento che ha al suo interno una serie di elementi che sono utili per poter dimagrire e perdere peso in pochissimo tempo. Un regime del genere è consigliato in particolar modo ai soggetti in sovrappeso e con una eccessiva ritenzione idrica dal momento che aiuta a perdere i liquidi in eccesso.

Nota anche come una dieta depurativa dal momento che permette di eliminare le scorie e le tossine in più smaltendo quindi i chili in eccesso e depurando l’organismo. Non è particolarmente rigida, per cui tutti possono cominciare e seguire la dieta Express anche per i benefici che apporta, compreso un facile e rapido dimagrimento.

Inoltre, un regime del genere aiuta a perdere peso in poco tempo in modo da rimettersi subito in forma. consigliata anche a coloro che devono perdere due o tre chili in più per essere pronte per un evento importante o anche per la prova costume in vista della stagione estiva.

Dieta Express: miglior integratore

Alla dieta Express, considerando che aiuta a perdere peso ed eliminare le scorie in eccesso, si può aggiungere un integratore considerato il migliore tra i tanti e che ha al suo interno delle componenti che favoriscono il depuramento. Si tratta di Piperina & Curcuma Plus, un integratore di origine italiana che è raccomandato dagli stessi esperti e consumatori per le sue proprietà.

Ha ottenuto anche riconoscimenti dal Ministero della Salute, segno di un prodotto sicuro ed efficace da aggiungere alla dieta. Stimola il metabolismo, brucia le calorie in eccesso, depura il fegato, i reni e l’intestino proprio grazie agli elementi presenti al suo interno ed evita di abbuffarsi dal momento che sazia e riempie lo stomaco bloccando i morsi della fame.

Possono assumerlo coloro che vogliono perdere peso in modo sano e naturale. Non è indicato a chi è incinta o coloro che soffrono di disturbi gastrointestinali. Ne basta una sola compressa prima dei pasti con un bicchiere di acqua abbondante.

Si compone di elementi naturali, per cui non è nociva ed è priva di controindicazioni o effetti collaterali, tra cui la piperina che si trova nel pepe nero, velocizza il metabolismo aiutando a dimagrire; la curcuma una spezia nota per le proprietà detox in quanto elimina le scorie e le tossine che si accumulano e il silicio colloidale che rafforza questi due componenti proteggendo la pelle, i tendini e anche le ossa.

Originale ed esclusivo, un integratore come Piperina & Curcuma Plus non è ordinabile online o nei negozi, ma solo sul sito ufficiale del prodotto, collegandosi, inserendo i dati e attendere la chiamata per la conferma dell’ordine appena effettuato. Ha un costo promozionale di 49€ per 4 confezioni invece di 196. Si può pagare con Paypal, la carta di credito oppure in contanti al corriere.

