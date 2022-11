Dieta fitness: i 10 cibi per ottenere il massimo rendimento

Le mandorle, insieme alle banane e al pollo sono alcuni dei cibi immancabili nella dieta fitness perché danno la giusta energia per gli allenamenti.

L’allenamento e l’alimentazione sono un binomio imprescindibile. Per una buona alimentazione prima o dopo l’allenamento, è importante consumare i giusti alimenti per ottenere la resa migliore. Con la dieta fitness scopriamo quali sono i cibi da consumare ogni giorno e tutti i benefici che arrecano al fisico.

Dieta fitness

Gli sportivi e coloro che praticano una attività fisica a livello agonistico sanno molto bene quanto sia importante nutrirsi in modo sano e seguire la giusta alimentazione. Per tutti loro, la dieta fitness è il regime adatto per perdere peso e tenersi in forma. Il concetto di alimentazione è importante, non solo come benessere, ma anche nell’ambito dello sport.

Una settimana fa, per la precisione il 2 novembre, negli Stati Uniti, si è tenuto l’Eat Healthy Day, ovvero la giornata dedicata all’alimentazione. Una occasione che ha raccolto e adunato moltissimi esperti e professionisti di questo campo per dialogare e supportare gli appassionati per cercare di stabilire insieme il giusto vademecum che permetta di ottenere ottimi benefici dagli allenamenti anche grazie al cibo.

Sul social di Instagram l’hastag di #fitnessdiet contiene tantissimi contenuti, un segnale che fa capire quanto il binomio fitness e buona alimentazione vada di pari passo. Proprio per questo, ci sono alcuni alimenti che non possono assolutamente mancare nella dieta fitness e che ogni sportivo dovrebbe assumere nel suo percorso.

Si tratta di alimenti che sono ricchi di carboidrati utili al fine di dare energia soprattutto negli allenamenti più duri e difficili. Tra i vari alimenti, ve ne sono anche alcuni come i frutti di bosco o le mandorle ricche di potassio, arrivando allo yogurt che contiene proteine per aumentare la crescita muscolare.

Dieta fitness: 10 cibi

Nella dieta fitness vi sono alcuni cibi imprescindibili come la pasta e il pane integrale, ricchi di carboidrati, così come le proteine animali quali carne bianca, pesce, compreso i grassi buoni derivanti dalla frutta secca e dall’olio extra vergine di oliva. per questo, si consigliano 5 porzioni di frutta e verdura che sono ricche di fibre e favoriscono la motilità intestinale.

Per ottenere la massima resa dagli allenamenti e dall’attività fisica, qui forniamo i 10 alimenti che devono essere presenti sulla tavola di ogni sportivo per tutti i benefici che apportano al fisico e all’organismo:

Riso: fondamentale perché dà la giusta energia, ma elimina anche le scorie in eccesso, oltre ad avere proprietà infiammatorie che rafforzano le difese immunitarie Pollo: un tipo di carne bianca che contiene tantissime proteine, pochi grassi, favorisce la digeribilità e al suo interno si trovano moltissime vitamine e sali minerali Zucchine: si possono preparare in vai modi; contengono fibre, acqua, potassio e magnesio. Sono indicate per gli sportivi perché aiutano a ridurre il peso corporeo Uova: grazie agli aminoacidi presenti, donano le giuste proteine di cui si ha bisogno nelle attività quotidiane Mandorle: hanno diversi nutrienti, tra cui vitamina E, acidi grassi insaturi e minerali che migliorano le prestazioni in ambito sportivo Olio extra vergine di oliva: permette di distribuire la giusta dose di energia nell’allenamento quotidiano nel modo migliore cercando di ridurre i crampi muscolari Avena: ha vari e vitamine e minerali che contribuiscono all’aumento dell’energia e al funzionamento dei muscoli Banane: fonte di potassio che combatte la fatica e i crampi muscolari Parmigiano: rispetto ad altri formaggi, ha pochi grassi e si assimila facilmente Yogurt: dà la giusta ricarica nel post allenamento reintegrando i sali minerali che inevitabilmente si perdono.

Dieta fitness: integratore

Insieme a questi alimenti da assumere nella dieta fitness, si può integrare un supporto alimentare efficace. Il migliore, per esperti e consumatori, proprio per i benefici che dona, è Spirulina Ultra, un integratore a base naturale che permette di tornare in forma in modo rapido e immediato senza causare danni all’organismo.

Una formula che agisce sin da subito sul metabolismo dei grassi andando ad attaccare l’adipe in eccesso. Stimola il metabolismo in modo rapido permettendo così di bruciare le calorie, anche a riposo e raggiungere in fretta il proprio obiettivo. Gli ingredienti all’interno permettono di gestire i grassi bruciando così maggiori calorie.

Riduce l’assimilazione dei carboidrati promuovendo la fase digestiva, placa il senso di fame evitando di andare incontro ad eccessi o bagordi. Ha proprietà detossinanti e purificanti per il fegato, i reni e anche l’intestino. Una formula made in Italy di cui basta assumere soltanto due compresse prima dei pasti con dell’acqua per agire in maniera tempestiva.

E’ inoltre notificato come sicuro e attendibile anche dal ministero della salute

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Per Spirulina Ultra sono stati scelti ingredienti di qualità che sono privi di controindicazioni o effetti collaterali, quali la spirulina che dà il nome all’integratore, che aiuta il corpo a ricostituirsi e blocca la produzione delle cellule adipose e la gymnema che migliora il metabolismo di lipidi e carboidrati, placando il senso di fame. Insieme a questi due ingredienti, anche il fosfato di calcio che aumenta l’efficacia.

Originale ed esclusivo, è ordinabile soltanto sul sito ufficiale del prodotto e non nei negozi fisici o siti di e-commerce. Bisogna lasciare i dati e un operatore contatterà il consumatore nel giro di 24 ore per confermare l’ordine. Spirulina Ultra arriva a casa vostra con il pagamento possibile in contanti o anticipato con Paypal e carta di credito per 4 confezioni a 49.99€.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.