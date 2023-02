Dieta funzionale di Elena Sofia Ricci: come essere in forma a 60 anni

L’abbiamo vista nella prima serata del Festival di Sanremo in grande forma e da lunedì 13 febbraio ritorna sugli schermi con un nuovo ruolo e personaggio. Elena Sofia Ricci è una attrice molto amata che presta anche particolare attenzione all’alimentazione dal momento che è a dieta da quando aveva 15 anni, come ha raccontato. L’attrice segue la dieta funzionale che le dona un fisico in forma.

Essere in forma fisica quando si raggiunge l’età dei 60 anni non è semplice e l’attrice Elena Sofia Ricci lo sa molto bene dal momento che confida di essere a dieta da sempre. Per essere così in forma, la nota attrice segue la dieta funzionale, un regime dimagrante ideato e progettato da Sara Farinetti, esperta nutrizionista.

Segue una alimentazione alquanto leggera ricca di cose sane e poco caloriche, nutrendosi anche solo di una ricotta come ha fatto tante volte sul set dove lavorava. Al posto del vino beve moltissimo succo di mirtillo, quindi ricco di antiossidanti. Si definisce una buona forchetta, al punto che mangia un po’ di tutto, anche se il suo piatto preferito è il sushi, ma non disdegna i piatti della cucina italiana, molto sana e con tante materie prime.

Nonostante le piacciano alcuni cibi e piatti, mangia davvero poco, proprio per preservare il suo fisico. Nella sua cucina e nella dieta funzionale di Elena Sofia Ricci, ci sono cose che non possono mai mancare con cui insaporisce i vari piatti. Comunque, le spezie, gli armoni, le erbe aromatiche sono considerati ideali per dei condimenti gustosi, sani e anche alternativi. Ama molto mangiare pasta, pomodoro fresco e basilico.

È stata proprio la dottoressa Sara Farnetti a raccontare la dieta di Elena Sofia Ricci e che cosa mangia l’attrice. Nel suo regime alimentare nomolipidico e normoproteico, non mancano le verdure, anche se consuma poca frutta fresca. I protagonisti sono l’olio extravergine e i semi che sono ricchi di lipidi.

Dieta funzionale di Elena Sofia Ricci: benefici

Da sempre, ha un rapporto di odio e amore con la bilancia al punto che per mantneersi in forma ha deciso di seguire la dieta funzionale ideata dalla D.ssa Sara Farinetti. Un tipo di regime dimagrante che, se seuito nella maniera giusta, come afferma l’esperta, permette di tornare in forma e di evitare di accumulare peso e chili in eccesso. Stimola poi la secrezione dell’inslina regolando anche i livelli di glicemia.

Un regime che aiuta, non solo a tenersi in forma, come mostra il fisico di Elena Sofia Ricci, ma anche a non privarsi di nulla, dal momento che è possibile consumare dei fritti. Permette di alleggersi dal momento che aiuta a sgonfiarsi e, insieme anche a un allenamento costante, mantiene il peso ideale.

La sera si concede pasti leggeri prediligendo il consumo di carboidrati. Un programma alimentare caratterizzato anche da tisane digestie, sgonfianti e rilassanti che alleggeriscono il fisico esercitando proprietà ed effetti detox. La dieta funzionale aiuta a bruciare le calorie e tiene conto degli alimenti che si assumono e dell’effetto che possono avere sugli organi.

Un percorso piacevole e anche gustoso da seguire privo di qualsiasi controindicazione o rinuncia, ma si basa su una alimentazione molto attenta con i giusti cibi da consumare durante la giornata. Un regime che permette di far funzionare molto bene i vari ormoni: tiroidei, dell’insulina e del cortisolo in modo che siano rispettati a ogni pasto senza eccedere.

Dieta funzionale: integratore

