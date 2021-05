Dieta di Geppi Cucciari: come ha fatto a dimagrire

La dieta seguita da Geppi Cucciari le ha permesso di sfoggiare un fisico splendido e armonioso nutrendosi di proteine e dedicandosi all'attività fisica.

I personaggi dello spettacolo, per presenziare a eventi, cerimonie e programmi devono apparire in forma splendente e per farlo si sottopongono a diete spesso rigide. Geppi Cucciari è una nota comica e conduttrice che è riuscita a perdere fino a 8 kg seguendo una dieta priva di carboidrati. Vediamo in cosa consiste.

Dieta di Geppi Cucciari

Nelle sue trasmissioni, la conduttrice e comica è apparsa al massimo della forma grazie a una dieta che le ha permesso di dimagrire 8 kg, che corrispondono a due taglie in meno. La sua silhouette oggi fa invidia a tantissime donne che vorrebbero carpire tutti i segreti della sua forma fisica e come abbia fatto a dimagrire così tanto.

Geppi Cucciari ha sempre detto di amare molto la buona tavola e soprattutto i piatti della sua Sardegna, ma da quando si è messa a dieta sono alimenti che non ha potuto consumare in quanto dannosi per l’organismo e la forma fisica. Per circa 40 giorni ha seguito una dieta molto particolare senza il consumo di carboidrati, eliminato anche i lipidi nutrendosi esclusivamente di proteine.

Geppi Cucciari ha seguito il metodo della tisanoreica che le ha permesso di dimagrire rapidamente, ma in maniera equilibrata. Un tipo di regime alimentare che si basa su un maggior consumo di proteine rispetto ai carboidrati insieme a dei prodotti specifici che aiutano a perdere peso e da assumere sotto controllo di un esperto del settore.

La dieta di Geppi Cucciari consiste nell’eliminazione di lievito e latticini, nel consumo di tantissima verdura e latte di soia. Ha ridotto il consumo di pane e pasta e limitato la carne soltanto una volta a settimana. Grazie a queste modifiche nel cibo e a una attività fisica regolare composta da pilates e Tabata come l’allenamento seguito anche da Noemi che le ha permesso di ottenere ottimi risultati.

Dieta di Geppi Cucciari: benefici

Sicuramente la dieta seguita da Geppi Cucciari, ma anche da tantissimi altri personaggi dello spettacolo, le ha permesso di dimagrire sfoggiando un fisico in forma, ma anche di apportare diversi benefici al suo organismo e al corpo, in generale.

Grazie alla dieta seguita dalla Cucciari che è il metodo della Tisanoreica, è possibile eliminare tantissimi grassi e carboidrati in eccesso, quindi bruciare le calorie e di conseguenza dimagrire rapidamente. Un tipo di regime alimentare molto sano ed equilibrato che fa bene, funziona e non affatica né i reni, ma neanche il fegato.

Una dieta che permette di perdere fino a 8 kg, proprio come successo con Geppi Cucciari, con i risultati che, seguendola con impegno e costanza, è possibile notarli già dopo i primi giorni. Un regime naturale assolutamente funzionante che stimola il metabolismo aiutando a perdere peso in tempi rapidi.

Ovviamente alla dieta bisogna anche dedicare del tempo all’attività fisica in modo da non vanificare i risultati che si possono ottenere, proprio come ha fatto Geppi Cucciari. Una dieta che aiuta, non solo a stare bene fisicamente, ma anche dal punto di vista della salute, prevenendo alcune patologie che potrebbero essere dannose.



