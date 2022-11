Dieta: gli errori che si commettono di più e come riconoscerli

In una dieta si va incontro ad errori e sbagli molto comuni che sarebbe meglio evitare di fare in quanto possono essere un ostacolo al dimagrimento.

Avviare un percorso di dimagrimento non è mai facile dal momento che si va incontro a determinati sbagli ed errori che possono pregiudicare la buona riuscita. Oltre a mangiare nel modo giusto, bisogna anche avere una certa consapevolezza degli alimenti e seguire una dieta che sia specifica e personalizzata per ogni individuo.

Dieta: gli errori più comuni

Quando si segue una dieta, un regime alimentare per perdere peso, è più che normale incappare in determinati errori e sbagli che prescindono le difficoltà di portare a termine il percorso di dimagrimento. Si pensa di adottare un regime, una alimentazione equilibrata e sana, ma non sempre è così, anzi.

Secondo uno studio che è stato condotto dall’Università di Hardvard, si mangia molto meno sano di quanto si pensi. La frutta e la verdura sono alimenti sani che bisognerebbe consumare fino a cinque porzioni al giorno, ma sicuramente vi è una disconnessione tra ciò che pensano e affermano gli esperti del settore e quello che le persone comuni ipotizzano sia un regime sano e salutare.

Secondo lo studio, sono stati presi in esame soggetti adulti tra i 35 e i 38 anni con l’intenzione di perdere peso. Tutti i soggetti, su consiglio di un esperto del settore, hanno registrato la loro alimentazione, grazie all’app di Fitbit. Alla fine dello studio è stato poi calcolato il punteggio per capire le linee guida dietetiche.

Un punteggio particolarmente alto è indicato per i cibi sani come i legumi e cereali integrali, mentre è basso per le scelte meno sane e quindi non indicate nel regime dimagrante. In base ai risultati ottenuti, si è scoperto che soltanto 1 su 4 aveva una percezione esatta e realistica della propria dieta, mentre gli altri avevano commesso errori e quindi non riuscivano a dimagrire.

Dieta: consigli

I soggetti che decidono di perdere peso e sottoporsi a una dieta, quindi un regime alimentare dimagrante, devono seguire una serie di consigli e indicazioni per portare a termine i loro obiettivi. Si ha bisogno, non solo di seguire un programma alimentare, ma anche di avere una certa consapevolezza di assumere alcuni cibi invece di altri.

Risulta anche importante, all’inizio di un percorso dietetico, entrare in contatto o avere una consulenza con personale esperto e professionisti del settore per sostenere dei comportamenti alimentari che siano sani, duraturi, ma anche particolarmente efficaci nel corso del tempo. Il consumo di alimenti come frutta e verdura, compreso i legumi, è saziante.

Non bisogna poi eliminare del tutto i grassi, ma è necessario saperli bilanciare nel modo corretto. Non vanno moderati soltanto determinati alimenti, ma anche usare cotture diverse, come tegami antiaderenti, cotture al cartoccio o al vapore, insieme ad alimenti lessati. Preferire l’uso dell’olio extravergine di oliva evitando i fritti e optando per erbe aromatiche o spezie.

Preferire carni magre bianche come pollo e tacchino, limitare o eliminare dalla tavola le bevande ricche di zuccheri, ma anche dolci, dolciumi, biscotti, ecc. Questi prodotti non sono raccomandati perché ricchi di calorie, oltre al fatto che facciano gonfiare. Consigliabile poi bere acqua in abbondanza e praticare attività fisica in modo costante.

