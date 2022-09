Dieta: i 7 falsi amici che fanno ingrassare e non dimagrire

I succhi di frutta, i frullati, ma neanche la soia sono alcuni dei falsi amici, ovvero quei cibi che non sono adatti in una dieta poiché ingrassano.

Nel momento di un percorso dimagrante, bisogna prestare particolare attenzione agli alimenti che si consumano. In una dieta è bene non consumare determinati alimenti ricchi di zuccheri, ma ci sono anche dei falsi amici a cui è bene fare attenzione e che non sono consigliati in un regime dimagrante.

Vediamo quali sono.

Dieta

Quando si segue una dieta, si sa che ci sono alimenti e prodotti che sarebbe meglio non consumare proprio perché accumulano adipe in eccesso. Un esperto o professionista del settore raccomanda di evitare cibi come fritti, salumi e insaccati che sono ricchi di grassi e che fanno ingrassare poiché si depositano sulle zone critiche.

Ci sono alimenti proibiti in un regime dietetico come i dolciumi, i fritti, ma anche i condimenti quali le salse o i gelati che sarebbe meglio non consumare.

Al contrario, ci sono alimenti sani che andrebbero consumati in maniera regolare, ma non è detto che tutti questi cibi che assumiamo facciano bene e siano indicati nel regime dimagrante.

Come solitamente succede in questi casi, è sempre meglio fare affidamento a un nutrizionista ed esperto del settore che sicuramente sa bene quali alimenti consumare per ottenere buoni risultati ai fini del dimagrimento ed evitare di ingrassare in modo da avere un fisico che sia in forma e snello, oltre che tonico.

Mangiare bene è importante, non solo a fini del fisico snello, ma anche per avere una alimentazione che sia ben bilanciata ed equilibrata. In questo modo, è possibile dimagrire, ma anche al tempo stesso riuscire a consumare gli alimenti in modo sano e salutare.

Dieta: 7 falsi amici

Ci sono infatti alimenti che, apparentemente, possono fare bene, mentre altri causano depositi di adipe. In una dieta sarebbe melio consumare i 7 falsi amici che possono ingannare il consumatore in quanto ricchi di grassi e, quindi, sarebbe meglio non consumare in un regime dimagrante.

Sapere quali sono è molto importante per evitarli.

In questo modo, con i falsi amici, si distinguono gli alimenti sani e meno sani aiutando a orientarci in base alle necessità di ciascuno. Qui un elenco dei 7 falsi amici che fanno ingrassare:

I succhi di frutta sono ricchi di zuccheri e hanno tantissime calorie, quindi non consigliati nella dieta, meglio optare per prodotti da fare in casa che sono molto più economici e nutrienti I cereali e le barrette da consumare insieme allo yogurt non sono sani poiché ricchi di grassi e conservanti La soia contiene estrogeni, responsabili di squilibri ormonali che fanno ingrassare. Si consiglia di evitare anche lo yogurt a base di soia che contiene tantissimi grassi aggiunti Frullati: aumentano il carico glicemico proprio per i tanti zuccheri Gomme e caramelle senza zucchero: piene di dolcificanti ed edulcoranti che, a lungo andare, rischiano di creare danni Frutta candita: deleteria e nociva per la linea e ricca di zuccheri, si consiglia la frutta secca o fresca da consumare a colazione o a fine pasto Cibi light e senza grassi contengono sale e additivi, oltre ad avere lo stesso apporto calorico degli altri alimenti.

